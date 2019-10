Erdbeben der Stärke 6,6 erschüttert den Süden der Philippinen

Trudeau hat in Kanada zwar gewonnen – einige Punkte dürften ihm aber zu denken geben

Nicht nur die Schweiz hat spannende Tage hinter sich, auch in Kanada wurde gewählt. Justin Trudeau hat zwar gewonnen, dürfte aber trotzdem nicht vollumfänglich glücklich sein.

Trotz einer deutlichen Schwächung und dem Verlust der absoluten Mehrheit kann Justin Trudeau als Chef einer liberalen Regierung in Kanada weitermachen. Einem ersten vorläufigen Endergebnis zufolge errang seine Partei bei der Wahl am Montag 157 Sitze im Parlament in Ottawa, wie die nationale Wahlbehörde mitteilte.

Trudeaus Partei blieb allerdings deutlich unter ihren 184 Mandaten von 2015 – für eine absolute Mehrheit wären 170 Sitze nötig gewesen.

«Wir werden zusammen vorwärts gehen in eine …