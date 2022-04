Tiger tötet Pfleger in indonesischem Zoo

Ein Königstiger hat in einem indonesischen Zoo einen Tierpfleger getötet. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, als der Mann den Käfig der Raubkatze im Serulingmas Wildlife Park auf der Insel Java reinigen wollte, sagte Zoodirektor Lulut Yekti am Montag. Zuvor habe der Pfleger den Tiger gefüttert. «Unser Mitarbeiter war mit Routinearbeiten beschäftigt, als das Unglück passierte», erklärte Yekti.

Unbekannte klauen in Sachsen hundert Schoko-Hasen aus Seniorenheim

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Ostdeutschland die Ostervorräte eines Seniorenheims geplündert. In der Küche nahmen die Diebe rund hundert Schoko-Osterhasen sowie eine «Vielzahl» von Ostereiern an sich, wie die Polizei in Görlitz mitteilte.