Indien testet atomwaffenfähige Interkontinentalrakete

Es handelt sich demnach um eine in Indien entwickelte Rakete vom Typ «Agni-V». Dieser Raketentyp kann nach Angaben des Senders NDTV mit mehreren Sprengköpfen bestückt werden, die auf verschiedene Ziele ausgerichtet werden können. (sda/dpa)

Indien hat eine atomwaffenfähige Interkontinentalrakete getestet. Premierminister Narendra Modi gratulierte den Wissenschaftlern der Entwicklungsbehörde des Verteidigungsministeriums (DRDO) am Montag auf der Plattform X (früher Twitter) zu dem erfolgreichen Test.

