Ab auf den Mond mit Amerika – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick
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New race to the #Moon - © Chappatte in Le Temps, Geneva @letemps.ch 👉 www.chappatte.com/en/images/ne... #artemis2— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 2. April 2026 um 09:39
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Warum die Amis wohl wieder von Raumfahrt besessen sind...
Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 1. April 2026 um 14:03
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Wobei aktuell auch noch andere Nationen als die USA am liebsten abdüsen würden
(WOZ Die Wochenzeitung, 1.4.26) #artemis #squadraazzurra #fussballwm #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 1. April 2026 um 22:53
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Die hohen Treibstoffpreise hat er doch wie im Wahlkampf gegen Biden versprochen, äh, gefixt
@deadder.bsky.social) 2. April 2026 um 00:25
Nebenbei lässt Trump im Nahen Osten Milliarden verpulvern
Every Tomahawk Cruise Missile costs you $3.M. You. It costs you. Our war plan is so poorly conceived that in addition to killing Iranian school girls with them we’re using them to shoot down $20,000 drones because our leadership isn’t just immoral it’s incompetent.— Marc Murphy (@murphycartoons.bsky.social) 30. März 2026 um 03:52
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Die Ukrainer bringen es mal wieder auf den Punkt
Das Titelblatt der Woche
Putin auf bestem Weg, dank Trump sein Ziel zu erreichen?
Iran War Update.— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 1. April 2026 um 20:14
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Muss sich die NATO bald umbenennen?
Matt @MattCartoonist on #Trump #NATO #AttackOnIran #IranWar @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 1. April 2026 um 20:11
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Amerikas oberster scheinheiliger Religionskrieger
Today's Cartoon- Hedseth— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 1. April 2026 um 20:52
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Wortspiel für Fortgeschrittene
@mluckovich.bsky.social) 31. März 2026 um 19:09
Wie die Welt zu Frieden (vor Trump) kommt
A radical concept #epstein #peaceplan— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 1. April 2026 um 14:25
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Apropos Social Media
Mental Health Advisory #SociaMedia #MentalHealth #Addiction— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 30. März 2026 um 18:41
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Das neue Amerika – viel Gold an der Fassade, dahinter Trumps unzählige gebrochene Versprechen
also known as The Great Bamboozlement....— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 1. April 2026 um 19:47
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Von der ältesten (existierenden) Demokratie zur Kleptokratie
Iran War Announcements For @contrariannews.org Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 31. März 2026 um 19:12
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Viele Akteure machen den Bückling. Zum Glück gibt's immer noch Amis, die gegen ihn aufstehen
Nick Anderson @Nick_Anderson_ on #NoKings #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 31. März 2026 um 19:30
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Wer mobilisiert die Massen?
Bet it’s gonna be a banger night at Mar-a-Lago for ketchup-stained walls and three-ply Huggies— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28. März 2026 um 18:10
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Und auch am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten tanzen nicht alle Richter nach Trumps Pfeife
SCOTUS hears birthright citizenship arguments. Guess who performs as expected for Trump? anntelnaes.substack.com/p/scotus-hea...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 1. April 2026 um 22:38
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Man wird ja wohl noch hoffen dürfen
#NoKings— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 31. März 2026 um 13:38
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Die Mullahs im Iran hoffen auch auf einen «Regimewechsel» 😬
Pat Chappatte @PatChappatte on #IranWar #Trump #Midterms – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 29. März 2026 um 21:21
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Derweil in Schland ...
Mehrheit will, dass 80 Prozent aller Merz-Aussagen wieder in seinen Mund zurückkehren www.der-postillon.com/2026/03/umfr...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 31. März 2026 um 16:20
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Bonus
Das hast du dir verdient
This is Daisy. She helped her human make the bed today. Through moral support. 13/10 (IG: daisyneverhelps)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 31. März 2026 um 00:45
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Und immer schön behutsam beim Eiersuchen! 😉
This is Nessie and Millie. Neither of them ever really learned how to dig, but Millie is pretty sure it's like giving CPR. 12/10 no one tell her (TT: millieandazula)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 1. April 2026 um 23:52
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(dsc)