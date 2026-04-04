Ab auf den Mond mit Amerika – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Und wie war deine Woche?

Warum die Amis wohl wieder von Raumfahrt besessen sind... Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star



[image or embed] — Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 1. April 2026 um 14:03 «Ich schätze, das passiert, wenn dich auf dem Heimatplaneten niemand mehr mag. »

meme: bsky.app

Nebenbei lässt Trump im Nahen Osten Milliarden verpulvern Every Tomahawk Cruise Missile costs you $3.M. You. It costs you. Our war plan is so poorly conceived that in addition to killing Iranian school girls with them we’re using them to shoot down $20,000 drones because our leadership isn’t just immoral it’s incompetent.



[image or embed] — Marc Murphy (@murphycartoons.bsky.social) 30. März 2026 um 03:52 Korrektur zum Posting des Karikaturisten: Die Tomahawk-Marschflugkörper werden nicht zur Drohnen-Bekämpfung eingesetzt.

Die Ukrainer bringen es mal wieder auf den Punkt Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Das Titelblatt der Woche «Unterbrich niemals deinen Gegner, wenn er einen Fehler macht». Zum «Economist»-Artikel geht es hier screenshot: bsky.app

Das neue Amerika – viel Gold an der Fassade, dahinter Trumps unzählige gebrochene Versprechen also known as The Great Bamboozlement....



[image or embed] — Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 1. April 2026 um 19:47

Von der ältesten (existierenden) Demokratie zur Kleptokratie Iran War Announcements For @contrariannews.org Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 31. März 2026 um 19:12 Vor Trumps nächster Irankrieg-Ankündigung: «Worauf warten wir? – Darauf, dass alle ihre Börsen-Aufträge (Trades) platziert haben.»

Viele Akteure machen den Bückling. Zum Glück gibt's immer noch Amis, die gegen ihn aufstehen Nick Anderson @Nick_Anderson_ on #NoKings #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 31. März 2026 um 19:30

Und auch am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten tanzen nicht alle Richter nach Trumps Pfeife SCOTUS hears birthright citizenship arguments. Guess who performs as expected for Trump? anntelnaes.substack.com/p/scotus-hea...



[image or embed] — Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 1. April 2026 um 22:38

Die Mullahs im Iran hoffen auch auf einen «Regimewechsel» 😬 Pat Chappatte @PatChappatte on #IranWar‌ #Trump #Midterms – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 29. März 2026 um 21:21

Bonus

Und immer schön behutsam beim Eiersuchen! 😉 This is Nessie and Millie. Neither of them ever really learned how to dig, but Millie is pretty sure it's like giving CPR. 12/10 no one tell her (TT: millieandazula)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 1. April 2026 um 23:52

(dsc)