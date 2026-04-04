Nebel
DE | FR
burger
Digital
Spass

Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Ab auf den Mond mit Amerika – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
04.04.2026, 06:1604.04.2026, 06:16

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Hauptsache weg

[image or embed]

— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 2. April 2026 um 13:50

New race to the #Moon - © Chappatte in Le Temps, Geneva @letemps.ch 👉 www.chappatte.com/en/images/ne... #artemis2

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 2. April 2026 um 09:39
«Wow, wir waren wirklich woke!» [damals bei der Mondlandung]

Warum die Amis wohl wieder von Raumfahrt besessen sind...

Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star

[image or embed]

— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 1. April 2026 um 14:03
«Ich schätze, das passiert, wenn dich auf dem Heimatplaneten niemand mehr mag. »

Trump Meme (2026, April)
meme: bsky.app

    Wobei aktuell auch noch andere Nationen als die USA am liebsten abdüsen würden

    (WOZ Die Wochenzeitung, 1.4.26) #artemis #squadraazzurra #fussballwm #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons

    [image or embed]

    — ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 1. April 2026 um 22:53

    Trump Iran Meme, ZDF Heute Show.
    Screenshot: bsky.app

    Die hohen Treibstoffpreise hat er doch wie im Wahlkampf gegen Biden versprochen, äh, gefixt



    [image or embed]

    — Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 2. April 2026 um 00:25

    Nebenbei lässt Trump im Nahen Osten Milliarden verpulvern

    Every Tomahawk Cruise Missile costs you $3.M. You. It costs you. Our war plan is so poorly conceived that in addition to killing Iranian school girls with them we’re using them to shoot down $20,000 drones because our leadership isn’t just immoral it’s incompetent.

    [image or embed]

    — Marc Murphy (@murphycartoons.bsky.social) 30. März 2026 um 03:52
    Korrektur zum Posting des Karikaturisten: Die Tomahawk-Marschflugkörper werden nicht zur Drohnen-Bekämpfung eingesetzt.

    Die Ukrainer bringen es mal wieder auf den Punkt

    Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

    Das Titelblatt der Woche

    The Economist, Titelblatt zu Trump und China (2026, April)
    «Unterbrich niemals deinen Gegner, wenn er einen Fehler macht». Zum «Economist»-Artikel geht es hier.screenshot: bsky.app

    Putin auf bestem Weg, dank Trump sein Ziel zu erreichen?

    Iran War Update.

    [image or embed]

    — Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 1. April 2026 um 20:14

    Muss sich die NATO bald umbenennen?

    Matt @MattCartoonist on #Trump #NATO #AttackOnIran #IranWar @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

    [image or embed]

    — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 1. April 2026 um 20:11

    Amerikas oberster scheinheiliger Religionskrieger

    Today's Cartoon- Hedseth

    [image or embed]

    — Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 1. April 2026 um 20:52

    Wortspiel für Fortgeschrittene



    [image or embed]

    — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 31. März 2026 um 19:09

    Wie die Welt zu Frieden (vor Trump) kommt

    A radical concept #epstein #peaceplan

    [image or embed]

    — Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 1. April 2026 um 14:25

    Apropos Social Media

    Mental Health Advisory #SociaMedia #MentalHealth #Addiction

    [image or embed]

    — e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 30. März 2026 um 18:41

    Das neue Amerika – viel Gold an der Fassade, dahinter Trumps unzählige gebrochene Versprechen

    also known as The Great Bamboozlement....

    [image or embed]

    — Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 1. April 2026 um 19:47

    Von der ältesten (existierenden) Demokratie zur Kleptokratie

    Iran War Announcements For @contrariannews.org Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

    [image or embed]

    — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 31. März 2026 um 19:12
    Vor Trumps nächster Irankrieg-Ankündigung: «Worauf warten wir? – Darauf, dass alle ihre Börsen-Aufträge (Trades) platziert haben.»

    Viele Akteure machen den Bückling. Zum Glück gibt's immer noch Amis, die gegen ihn aufstehen

    Nick Anderson @Nick_Anderson_ on #NoKings #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

    [image or embed]

    — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 31. März 2026 um 19:30

    Wer mobilisiert die Massen?

    Bet it’s gonna be a banger night at Mar-a-Lago for ketchup-stained walls and three-ply Huggies

    [image or embed]

    — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28. März 2026 um 18:10

    Und auch am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten tanzen nicht alle Richter nach Trumps Pfeife

    SCOTUS hears birthright citizenship arguments. Guess who performs as expected for Trump? anntelnaes.substack.com/p/scotus-hea...

    [image or embed]

    — Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 1. April 2026 um 22:38

    Man wird ja wohl noch hoffen dürfen

    #NoKings

    [image or embed]

    — Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 31. März 2026 um 13:38

    Die Mullahs im Iran hoffen auch auf einen «Regimewechsel» 😬

    Pat Chappatte @PatChappatte on #IranWar‌ #Trump #Midterms – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

    [image or embed]

    — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 29. März 2026 um 21:21

    Derweil in Schland ...

    Mehrheit will, dass 80 Prozent aller Merz-Aussagen wieder in seinen Mund zurückkehren www.der-postillon.com/2026/03/umfr...

    [image or embed]

    — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 31. März 2026 um 16:20

    Bonus

    Das hast du dir verdient

    This is Daisy. She helped her human make the bed today. Through moral support. 13/10 (IG: daisyneverhelps)

    [image or embed]

    — WeRateDogs (@weratedogs.com) 31. März 2026 um 00:45

    Und immer schön behutsam beim Eiersuchen! 😉

    This is Nessie and Millie. Neither of them ever really learned how to dig, but Millie is pretty sure it's like giving CPR. 12/10 no one tell her (TT: millieandazula)

    [image or embed]

    — WeRateDogs (@weratedogs.com) 1. April 2026 um 23:52

    (dsc)

    Tweeticle verpasst?

    Trump am Abgrund – eine ölverschmierte Woche im Karikaturen-Rückblick
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die Astrofotografie für den Film «Project Hail Mary» ist atemberaubend schön
    1 / 8
    Die Astrofotografie für den Film «Project Hail Mary» ist atemberaubend schön

    Für die Bilder, die im Abspann vorkommen, arbeitete das Filmstudio mit dem Astrofotografen Rod Prazeres zusammen.
    quelle: instagram
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Thurgauer Frauen kämpfen für ein Frauenhaus
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    43 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    s'Paddiesli
    04.04.2026 12:20registriert Mai 2017
    Das Einzige, was in den USA im Moment sicher ist, die Epstein-Akten.
    Bild
    330
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    s'Paddiesli
    04.04.2026 12:27registriert Mai 2017
    Schon lange mein Favorit für 2026. Für den jahrelangen Kampf um Freiheit und Demokratie.
    Und Trump wird rasen vor Wut, was ein Bonus wäre.
    Ab auf den Mond mit Amerika – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick\nSchon lange mein Favorit für 2026. Für den jahrelangen Kampf um Freiheit und Demokratie. Und Trump wird rasen vor Wut, was ein ...
    331
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    s'Paddiesli
    04.04.2026 12:25registriert Mai 2017
    Mein Liebliingsmeme diese Woche.
    Könnt ihr es hören?
    Bild
    354
    Melden
    Zum Kommentar
    43
    Diese 400-Franken-Handys zeigen perfekt, warum 1000-Franken-Smartphones Quatsch sind
    Die beiden neuen Smartphones von Nothing kosten rund 300 bis 500 Franken. Unser Test zeigt: Im Alltag muss man trotzdem nicht auf viel verzichten.
    Das Londoner Start-up Nothing ist für seine ausgefallenen Schöpfungen bekannt – und auch die neuen Smartphones ziehen alle Blicke auf sich. «Ist das so fertig?», fragt der Bürokollege, als er die transparente Rückseite des Nothing Phone 4a erspäht. Ja, das Design ist gewöhnungsbedürftig und polarisiert: «Super-hässlich» oder «erfrischend anders»? Das darf jede(r) für sich selbst beantworten.
    Zur Story