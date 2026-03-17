freundlich
DE | FR
burger
International
Australien

Rekordregen in Australiens Zentrum – Wasserfälle am Uluru

Uluru - during the storm, Water is pouring off Uluru during a rain storm creating waterfalls and waterholes temporarily.
Wenn es in Strömen regnet, entstehen Wasserfälle an Australiens Wahrzeichen. (Archivbild)Bild: www.imago-images.de

Rekordregen in Australiens Zentrum – Wasserfälle am Uluru

Nach Rekordregenfällen im Zentrum von Australien und speziell rund um den berühmten Felsen Uluru haben die Behörden Warnungen an Touristen ausgegeben.
17.03.2026, 07:0717.03.2026, 07:07

Die Regenmenge der vergangenen zwei Tage entspreche etwa dem Dreifachen des monatlichen Durchschnitts für diese Jahreszeit, teilte der Wetterdienst Weatherzone mit. Damit handele es sich um die stärksten Regenfälle in der Wüstenregion seit einem Jahrzehnt.

Wasserfälle stürzen vom Uluru

Einige Strassen in der Nähe des Uluru (früher Ayers Rock) wurden wegen Überflutung gesperrt, Wanderwege bleiben jedoch vorerst geöffnet. «Wir bitten Besucher, Vorsicht walten zu lassen, stets auf markierten Wegen und Pfaden zu bleiben und auf möglicherweise rutschigen Oberflächen aufzupassen», teilte die Nationalparkbehörde in einem Instagram-Beitrag mit. Auf im Internet verbreiteten Videos war zu sehen, wie Wasserfälle vom Uluru stürzten.

Auslöser des Starkregens ist ein Tiefausläufer, der feuchte Luft in das normalerweise eher für Trockenheit, Dürren und seine rote Erde bekannte Zentrum des Landes treibt.

Heiliger Ort der Aborigines

Der Uluru ist ein Traumziel für Australienfans und eines der Wahrzeichen des Landes. Der gewaltige Berg ist einer der heiligsten Orte der indigenen Bevölkerung, 1985 wurde er den Ureinwohnern zurückgegeben. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Hier setzt eine Drohne ein Treibstofflager am Flughafen Dubai in Brand
Bei einem Drohneneinschlag in Dubai ist ein Treibstofflager des Flughafens in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte brachten das Feuer am Morgen unter Kontrolle, es gab keine Verletzten, wie die Behörden des Emirats auf der Plattform X erklärten.
Zur Story