Nach seinem erstmaligen Triumph im vergangenen Herbst an der Vuelta gewinnt Jonas Vingegaard bei seinem Debüt auch erstmals den Giro d'Italia. Der Däne triumphiert in der Gesamtwertung mit über fünf Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Österreicher Felix Gall.
Vingegaard war auch gemessen an den Etappensiegen (5) der überragende Fahrer in der ersten Grand Tour des Jahres. Nun möchte er im Juli zum dritten Mal nach 2022 und 2023 die Tour de France gewinnen. Tagessieger in der 21. und letzten Etappe in Rom wurde der Italiener Jonathan Milan. (abu/sda)
Vingegaard war auch gemessen an den Etappensiegen (5) der überragende Fahrer in der ersten Grand Tour des Jahres. Nun möchte er im Juli zum dritten Mal nach 2022 und 2023 die Tour de France gewinnen. Tagessieger in der 21. und letzten Etappe in Rom wurde der Italiener Jonathan Milan. (abu/sda)
🩷 𝐉𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐕𝐈𝐍𝐆𝐄𝐆𝐀𝐀𝐑𝐃, 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐈𝐑𝐎 𝐃'𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀— Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026
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