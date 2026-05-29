«Skandal» und «feige Schiedsrichter»: Schweden toben nach Meier-Check gegen Sundqvist
Ivar Stenberg, der hochveranlagte 18-jährige Flügel der Schweden, der als einer der Toppicks im diesjährigen NHL-Draft gehandelt wird, nahm kein Blatt vor den Mund. Gegenüber schwedischen Medien sagte er nach dem Viertelfinal-Out gegen die Schweiz über Meiers Aktion und das Verdikt der Unparteiischen:
Auf eine Nachfrage führte Stenberg aus, die Schiedsrichter hätten, nachdem sie bereits eine 5-Minuten-Strafe und einen Spielausschluss gegen Dean Kukan früher im Spiel verfügt hatten, keinen Mut gehabt, eine weitere solche Strafe auszusprechen.
Tatsächlich war Meiers Check gegen NHL-Stürmer Sundqvist, der das Stadion im Rollstuhl verlassen musste, klar regelwidrig. Und auch klar ist, dass das Schweizer Team mit der Entscheidung der Schiedsrichter, Meier nicht vom Eis zu schicken und es bei einer kleinen Strafe zu belassen, gut bedient war. Darüber war man sich auch auf Schweizer Seite einig. Da der Appenzeller unmittelbar nach seinem Tackling von Albert Johansson zur Revanche niedergestreckt wurde, mussten die Schweizer nicht einmal in Unterzahl spielen.
Meiers Aktion im Video:
Auch Schwedens NHL-Haudegen Mattias Ekholm wurde deshalb in seinem Postgame-Interview deutlich:
Er habe versucht, die Schiedsrichter dazu zu bringen, die Situation noch einmal auf Video anzuschauen. Doch diese wollten nicht:
Ekholm war auch der Meinung, dass ein Check Nino Niederreiters gegen Oliver Ekman-Larsson, den wohl wichtigsten Verteidiger der Schweden, hätte geahndet werden müssen. Ekman-Larsson prallte nach einem harten, aber nicht unbedingt unfairen Check des Schweizer Stürmers mit dem Kopf unglücklich aufs Eis und konnte nicht mehr weiterspielen.
Auch im schwedischen TV gingen die Wogen hoch, wie die Zeitung Aftonbladet schreibt. Erik Granqvist, Experte beim Streamingdienst «Viaplay», wetterte ebenfalls über die Entscheidung beim Meier-Check:
Verteidiger Ekholm, der über lange Jahre Verteidigerkollege von Roman Josi bei Nashville war, hatte immerhin zum Ende seiner Schiedsrichterschelte noch einige versöhnliche Worte bereit.
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