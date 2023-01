Ewige Rivalen: Melbourne könnte bald Sydney als grösste Stadt ablösen

Melbourne dürfte bald Australiens grösste Stadt werden. Bild: keystone

Die Rivalität zwischen den australischen Ostküsten-Metropolen Melbourne und Sydney ist legendär - auch was die Einwohnerzahl betrifft. Nun bahnt sich eine Veränderung an: Melbourne, Hauptstadt des Bundesstaates Victoria, wird Sydney in New South Wales voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt als bevölkerungsreichste Stadt des Landes ablösen. Dies berichtete der Sender Sky News Australia am Donnerstag unter Berufung auf die jährliche Bevölkerungsprognose der Regierung, die am Freitag veröffentlicht wird.

Demnach wird Melbournes Einwohnerzahl voraussichtlich bis 2032/33 auf 6.1 Millionen anwachsen. Sydney läge zu diesem Zeitpunkt mit 6.06 Millionen Einwohnern knapp dahinter. Zum Vergleich: Derzeit hat Melbourne eine Population von rund 5 Millionen, Sydney liegt bei 5.3 Millionen.

Ursprünglich hatten Experten damit gerechnet, dass Melbourne mit seinem europäischen Flair den für seinen herrlichen Hafen bekannten Rivalen bereits 2026 übertrumpfen würde. Dann aber wanderten Zehntausende aus Melbourne ab, nachdem dort immer wieder extrem lange Corona-Lockdowns verhängt wurden. «Melbourne wird Sydney - trotz eines kurzfristigen Exodus aufgrund der Pandemie - endlich als Australiens grösste Stadt übertrumpfen», so Sky News Australia. (aeg/sda/dpa)