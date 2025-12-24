Bild: Shutterstock

Brasilien: Piranhas töten zweijähriges Mädchen

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit endet tödlich: In Brasilien fällt ein Kleinkind in einen Fluss. Die Eltern suchen verzweifelt – doch jede Hilfe kommt zu spät.

Ein zweijähriges Mädchen ist bei einem Piranha-Angriff ums Leben gekommen, nachdem es in Brasilien in einen Fluss gefallen war. Zu dem Unglück kam es am vergangenen Montag nahe der Stadt Coari im Bundesstaat Amazonas.

Die kleine Clara Vitória war in einem Moment der Unachtsamkeit der Eltern von einer schwimmenden Plattform in den Fluss gefallen, auf der die Familie lebt, berichtet der brasilianische TV-Sender R7. Diese war an der Stelle, an der Clara ins Wasser stürzte, nicht gesichert.

Mädchen erliegt Verletzungen

Die Eltern bemerkten zunächst nicht, was geschehen war. Erst als sie feststellten, dass ihre Tochter verschwunden war, begannen sie zu suchen. Sie gingen ins Wasser und fanden das Mädchen nach etwa fünf Minuten.

Clara wurde aus dem Fluss geborgen, zeigte zu diesem Zeitpunkt aber bereits keine Lebenszeichen mehr. Dem Bericht zufolge haben Piranhas das Kind im Wasser angegriffen und es vor allem am Hals verletzt. Die Zweijährige starb kurz nach dem Angriff.

Reihe von Piranha-Angriffen 2023

Der tödliche Vorfall reiht sich in mehrere Piranha-Angriffe ein, die es im Jahr 2023 in Brasilien gegeben hat. Laut lokalen Medien wurden dabei damals mindestens acht Menschen verletzt.

Die Angriffe ereigneten sich an einem Strandbad in Tarumã-Açu, nördlich von Manaus. Die Betroffenen hielten sich während der Feiertage zum Tag der Arbeit in dem Gewässer auf, als sie plötzlich starke Schmerzen an Füssen und Beinen verspürten.

Eine Betroffene berichtete, sie habe erst nach dem Verlassen des Wassers erkannt, welches Tier sie angegriffen hatte. «Als ich aus dem Wasser kam, hörte ich, wie einige Leute über Piranhas und Bisse sprachen. Ich sah mir meinen Fuss an und erkannte die Bissspur», sagte die Studentin Adaiany Monteiro dem Nachrichtensender G1. Bilder vom Ort des Geschehens zeigten mehrere Menschen, die ihre blutenden Füsse nach den Bissen verbinden lassen mussten.

