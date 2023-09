14 Tote bei Flugzeugabsturz im brasilianischen Amazonasgebiet

Bei den Opfern handelte es sich laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1 um brasilianische Sportfischer, die auf dem Fluss Rio Negro angeln wollten. Die Maschine vom Typ Embraer EMB 110 war in der Amazonas-Metropole Manaus gestartet und nach Angaben der Luftverkehrsbehörde in einem guten Zustand. Die Absturzursache war zunächst unklar. Nach Angaben des Zivilschutzes hatte es zum Zeitpunkt des Unglücks stark geregnet. (sda/dpa)

Bei einem Flugzeugabsturz im brasilianischen Amazonasgebiet sind 14 Menschen ums Leben bekommen. Zwölf Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder seien am Samstag bei dem Unglück nahe der Ortschaft Barcelos getötet worden, schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Amazonas, Wilson Lima, auf dem Netzwerk X, das früher als Twitter bekannt war.

Am Todestag der Protestikone Mahsa Amini werden im Iran erneut Proteste erwartet. Nun soll der Geheimdienst mehrere Personen in kurdischen Gebieten festgenommen haben.



Irans Geheimdienst hat laut einem Bericht mehrere Festnahmen in den Kurdengebieten gemeldet. In den frühen Morgenstunden seien mehrere Personen festgenommen worden, die Fotos und Videos von Geschäften aufgenommen hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag. Tasnim gilt als Sprachrohr der iranischen Revolutionsgarden (IRGC). «Diese Personen (...) versuchten, Unsicherheit zu schaffen, und wurden von den Sicherheits- und Geheimdiensten der Provinz Kurdistan festgenommen.»