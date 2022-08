Wenn man vor lauter Feuerwerk den Eiffelturm kaum mehr sieht: So feierte Frankreich am 14. Juli 2022. Bild: keystone

Wir feiern am 1. August Geburtstag – aber wann eigentlich der Rest der Welt?

Am 1. August feiert die Schweiz Geburtstag. Doch wann steigen in den anderen Ländern der Welt die Partys zu Ehren des eigenen Landes? Wir haben alle Daten zusammengestellt – und uns ist einiges aufgefallen.

Wir kennen nicht nur den 1. August. Auch der 4. Juli (USA), 14. Juli (Frankreich) oder der 3. Oktober (Deutschland) sind den meisten ein Begriff. Aber weisst du, wann Grossbritannien den Nationalfeiertag begiesst? Nein. Kein Wunder. Das hat seinen Grund. Du erfährst ihn gleich nach dem Inhaltsverzeichnis.

Spezielle Nationalfeiertage

Das Vereinigte Königreich hat aktuell keinen offiziellen Nationalfeiertag. Als Ersatz wird teilweise der Geburtstag des Monarchen/der Monarchin – aktuell Queen Elisabeth II. – gefeiert. Dies ist aber unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag (21. April) meist Ende Mai oder Anfang Juni. In den letzten Jahren gab es immer wieder Bestrebungen, einen fixen Tag einzuführen. Bisher erfolglos.

Ganz anders sieht dies in Japan aus. Hier werden gleich zwei Nationalfeiertage gefeiert. Der 11. Februar ist der Gedenktag der Staatsgründung und am 23. Februar wird der Geburtstag des Kaisers (aktuell Kaiser Naruhito, Feiertag seit 2020) ebenfalls als Nationalfeiertag gewürdigt.

Ebenfalls zwei Nationalfeiertage kennen Indien (Republic Day am 26. Januar und Independence Day am 15. August) oder Nordmazedonien (Gedenktag 2. August, Nationalfeiertag 8. August). In Ungarn sind gar drei Tage auf höchster Stufe: Am 15. März wird der Tag des Unabhängigkeitskampfes gefeiert, am 20. August der Nationalfeiertag (St.-Stephans-Tag) und am 23. Oktober der Tag der Republik.

Israels Unabhängigkeitserklärung erfolgte am 14. Mai 1948, beziehungsweise am 5. Ijjar 5708. Der «Jom haAtzma'ut» wird seither gefeiert, allerdings ist dies im gregorianischen Kalender nicht immer am gleichen Tag. 2022 wurde der Nationalfeiertag am 5. Mai durchgeführt, 2023 wird es der 26. April sein und 2024 der 14. April.

Speziell ist die Situation auch in Vatikanstadt. Dort gilt immer der Tag als Nationalfeiertag, an welchem der jeweilige Papst gewählt wurde. Aktuell ist dies also Papst Franziskus, der am 13. März 2013 in sein Amt einstieg.

«Beliebteste» Tage

Die 204 auf Wikipedia aufgeführten Nationen feiern ihre Nationalfeiertage verteilt über das ganze Jahr. An zwei Daten steigen dabei weltweit gleich fünf Nationalfeiertage. Es sind dies der 15. September und der 1. Oktober.

Am 15. September 1821 erklärten sich die mittelamerikanischen Staaten Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua unabhängig von Spanien. Am 1. Oktober sind die Gründe unterschiedlich. Nigeria, Tuvalu und Zypern wurden dann unabhängig von Grossbritannien – allerdings jeweils in unterschiedlichen Jahren.

Die Schweiz teilt sich den Nationalfeiertag mit Benin. Der westafrikanische Staat wurde am 1. August 1960 unabhängig von Frankreich.

Nationalfeiertage pro Monat

Es ist nicht so, dass alle Länder ihre Nationalfeiertage wie die Schweiz im Hochsommer feiern können. Allerdings ist eine Häufung von Juli bis Oktober festzustellen. Aber hier gilt es zu beachten, dass in der südlichen Hemisphäre die Jahreszeiten unseren entgegengesetzt sind.

Nationalfeiertage im 1. Quartal

Blicken wir auf die Liste, wann welches Land ihren Nationalfeiertag feiert im Jahresverlauf. Mehr Informationen zum Jahr und dem ausschlaggebenden Ereignis gibt es in der Liste unten bei Punkt 4.

Nationalfeiertage im 2. Quartal

Nationalfeiertage im 3. Quartal

Nationalfeiertage im 4. Quartal

Das wird gefeiert

Die Schweiz feiert am Nationalfeiertag die Unterzeichnung des Bundesbriefes 1291 (auch wenn der genaue Tag nicht belegt ist). Andere Länder gedenken am Nationalfeiertag der Unabhängigkeit oder eines Militärputsches oder Staatsstreichs oder auch der Vereinigung zum Einheitsstaat.