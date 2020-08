International

China

Delegation aus Tschechien besucht Taiwan – China droht mit «hohem Preis»



Delegation aus Tschechien besucht Taiwan – China droht mit «hohem Preis»

Bild: keystone

China hat scharf gegen den Besuch einer ranghohen tschechischen Delegation in Taiwan protestiert. Vor seinem Besuch am Dienstag in Berlin sprach Aussenminister Wang Yi auf seiner laufenden Europareise von einer «Provokation», für die Tschechien einen «hohen Preis» zu zahlen habe.

China betrachtet die demokratische Insel als Teil der Volksrepublik, obwohl sie nie dazu gehört hat. Mit ihrer Ein-China-Doktrin will die kommunistische Führung Taiwan international isolieren. Länder, die diplomatische Beziehungen zu Peking unterhalten, dürfen danach keine offiziellen Kontakte zu Taipeh pflegen.

Als bisher ranghöchster tschechischer Politiker war Senatspräsident Milos Vystrcil am Vortag mit einer Wirtschaftsdelegation in Taiwan eingetroffen. Zu den Besuchern zählt auch Prags Bürgermeister Zdenek Hrib. Beide Seiten wollen die Wirtschaftskooperation ausbauen.

Die taiwanische Regierung wies darauf hin, dass Taiwan und Tschechien demokratische und freiheitliche Länder seien, die Menschenrechte achteten. Auf einem Forum sagte der Senatspräsident: «Sowohl Taiwan als auch die Republik Tschechien werden keine Freiheit erlangen, wenn Geschäftsleute beider Seiten nicht frei kooperieren dürfen.» (aeg/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die Feuerfischer von Taiwan Haben TikToker nun ein Problem? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter