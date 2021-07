Aufregung um CDU-Politiker Philipp Amthor – dieses Foto zeigt ihn mit Neonazi

Unangenehme Situation für den deutschen CDU-Politiker Philipp Amthor. Ein auf sozialen Netzwerken kursierendes Foto zeigt den 28-jährigen Bundestagsabgeordneten mit zwei Männern, einer der beiden trägt ein Solidaritäts-T-Shirt mit der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck. Die 92-Jährige behauptete wiederholt, dass Auschwitz kein Vernichtungslager gewesen sei. Auch den Massenmord, der in Auschwitz stattgefunden hat, leugnet Haverbeck seit Jahren. Sie sass wegen ihren Äusserungen im Gefängnis.

Diverse Medien berichten über das Foto, Philipp Amthor äusserte sich auf seinem Instagram-Account folgendermassen: