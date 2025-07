Israel duldet syrische Truppen in Suwaida für 48 Stunden – weitere Zusammenstösse

Israel ist laut Medienberichten bereit, die Präsenz von Sicherheitskräften der syrischen Regierung in der syrischen Provinz Suwaida für einen Zeitraum von 48 Stunden zu dulden.

Nach tagelangen Kämpfen mit Hunderten Toten habe man zugestimmt, dass Truppen des Innenministeriums in diesem Zeitraum in Suwaida operieren, sagte ein namentlich nicht genannter israelischer Offizieller mehreren israelischen Medien.

Zuvor hatten Sicherheitskräfte der syrischen Übergangsregierung Stellung an den Rändern der gleichnamigen Provinzhauptstadt bezogen, um erneut nach Suwaida einzurücken. Nach Angaben aus der syrischen Hauptstadt Damaskus sollen die Regierungstruppen lokale Konfliktparteien auseinanderhalten.

UN melden weitere Zusammenstösse

In der Provinz Suwaida ist es nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros erneut zu Zusammenstössen zwischen lokalen Bevölkerungsgruppen gekommen.

Einige Gruppen versuchten gezielt, mit Falschinformationen zu weiterer Gewalt anzustiften, sagte eine Sprecherin des Büros in Genf.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind die Spitäler in der Provinz durch sehr viele Verletzte überfordert. Das UNHCR kann Vertriebene mit Hilfsmaterial wie Decken und Solarlampen wegen der Sicherheitslage nicht erreichen. Ein Lagerhaus des syrischen Roten Halbmonds mit Hilfsmaterial sei durch Beschuss beschädigt worden, hiess es.

Das UN-Menschenrechtsbüro spricht von glaubhaften Berichten über Menschenrechtsverletzungen. «Dazu gehören Hinrichtungen im Schnellverfahren und willkürliche Tötungen, Entführungen, Zerstörung von Privateigentum und Plünderungen von Häusern» teilte das Büro mit. In den Berichten würden als Täter «Mitglieder der Sicherheitskräfte und Personen, die mit den Übergangsbehörden in Verbindung stehen, sowie andere bewaffnete Elemente aus dem Gebiet, einschliesslich Drusen und Beduinen», genannt.

Ein Beduinen-Kämpfer in der Provinz Suwaida. Bild: keystone

Angeblich 83 drusische Zivilisten hingerichtet

Den Truppen der Regierung werden schwere Verbrechen in Suwaida vorgeworfen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Grossbritannien, die sich auf ein Netz von Informanten vor Ort stützt, sprach von 83 hingerichteten drusischen Zivilisten in den vergangenen Tagen. Präsident Ahmed al-Scharaa machte «gesetzlose Banden» für diese Übergriffe verantwortlich.

Insgesamt sollen bei den Auseinandersetzungen mehr als 500 Menschen getötet worden sein. Die Stadt ist nach Angaben der Beobachtungsstelle von wichtigen Versorgungsdienstleistungen wie Wasser und Strom abgeschnitten. Auch Nahrungsmittel seien knapp.

Israel will nun humanitäre Hilfe an die Drusen schicken. Die Sendung im Wert von etwa 465'000 Franken umfasse unter anderem Nahrungsmittel, medizinische Ausrüstungen, Erste-Hilfe-Koffer und Medikamente, teilte das israelische Aussenministerium auf X mit.

Das israelische Aussenministerium führte nicht weiter aus, wie die Hilfsgüter zu ihren Adressaten gebracht werden sollen. Die Hilfe werde gezielt jenen drusischen Gebieten in der Provinz Suwaida zukommen, die von den jüngsten blutigen Angriffen gegen Drusen betroffen waren, hiess es in der Ministeriumsmitteilung.

Ein syrischer Druse verabschiedet sich von einer israelischen Verwandten. Bild: keystone

Flucht beduinischer Einwohner

In Suwaida kam es in den vergangenen Tagen zu schweren Spannungen zwischen drusischen Milizen und sunnitischen Beduinen. Die Regierungstruppen hatten auf Seite der Beduinen in die Kämpfe eingegriffen, bevor Israel zur Unterstützung der Drusen Regierungsgebäude in Damaskus und andere Ziele in Syrien angriff.

Unter Vermittlung der USA, der Türkei und arabischer Staaten kam es zu einer Waffenruhe, die Regierungstruppen zogen sich am Donnerstag aus der Stadt zurück. Drusische Milizen übernahmen die Kontrolle, was zur Flucht beduinischer Einwohner führte.

Suwaida ist eine grösstenteils von Drusen bewohnte Stadt mit knapp 400'000 Einwohnern. Die Drusen sind Mitglieder einer religiösen Gemeinschaft, die sich vor Jahrhunderten aus dem schiitischen Islam entwickelt hat, aber schon lange als eigenständige Religion gilt. Sie leben in Syrien, dem Libanon, Israel und Jordanien. In der Provinz Suwaida genossen sie während des Bürgerkriegs teils weitgehende Autonomie. Viele stehen der von sunnitischen Islamisten geführten Übergangsregierung in Damaskus mit Skepsis gegenüber.

Der geistliche Führer der Drusen in Syrien, Hikmat al-Hidschri, lehnt es ab, dass Regierungstruppen erneut die Stadt betreten. Auch Vertreter arabischer Stammesmilizen, die zur Unterstützung der Beduinen nach eigenen Angaben Zehntausende Kämpfer aus ganz Syrien in Bewegung gesetzt hatten, warnten die Regierung vor einem Eingreifen.

Geflüchtete beduinische Kinder. Bild: keystone

Netanjahu hat Schutz «drusischer Brüder» als rote Linie ausgegeben

In Israel nehmen die Drusen eine Sonderstellung ein, weil sie anders als muslimische und christliche Araber Militärdienst leisten und eine wichtige Rolle in der Armee spielen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Schutz der «drusischen Brüder» als rote Linie ausgegeben. Syriens Übergangspräsident al-Scharaa hingegen hatte Israel vorgeworfen, sein Land in einen Krieg hineinziehen zu wollen. (rbu/sda/dpa)