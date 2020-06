Linksextremistische Partei errichtet Lenin-Statue in Westdeutschland

«Planet Prison» – Wie das Gefängnissystem in den USA zu einem Moloch wurde

Die USA sind das «Land of the Free», wie ihre Nationalhymne verkündet. Für Millionen Amerikaner muss dies wie ein Hohn klingen: Rund 2,3 Millionen zählt die Gefängnispopulation im Land derzeit – etwa so viel wie die Einwohner von Wien und Zürich zusammengezählt. Handelte es sich um eine Stadt, sie wäre die fünftgrösste der USA nach Houston. In keinem anderen Land der Welt gibt es so viele Gefängnisinsassen; in den USA befinden sich mehr Menschen in Haft als in China und Russland …