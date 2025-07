Grosser Waldbrand in Südfrankreich

Ausgebrochen war der Brand am gestrigen Abend. 150 Menschen wurden vorsichtshalber in Sicherheit gebracht; weitere wurden zwischenzeitlich dazu aufgerufen, ihr Haus nicht zu verlassen, wie es von der Feuerwehr hiess. Mehrere Strassen waren wegen des Feuers zeitweise gesperrt. Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

In Südfrankreich ist ein grosser Waldbrand ausgebrochen -mehr als 1'000 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen in der Hafenstadt Martigues bei Marseille.

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp macht Suizid-Versuch öffentlich

Wolfgang Grupp berichtet in einem Brief aus dem Krankenhaus von einem Suizidversuch. Doch jetzt bedauert er seine Entscheidung offenbar.

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat einen Suizid-Versuch öffentlich gemacht. «Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen. (...) Ich habe deswegen auch versucht, mein Leben zu beenden», schrieb der 83-Jährige in einem Brief an seine ehemaligen Mitarbeiter, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die «Bild-»Zeitung veröffentlichte das Schreiben nach eigenen Angaben mit Zustimmung der Familie.