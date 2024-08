Polizei erschiesst Messer-Angreifer in Moers (D)

Mehr «International»

In der deutschen Stadt Moers hat am Dienstagnachmittag einen mit Messer bewaffneten 26-jährigen Mann erschossen. Die Polizei sei alarmiert worden, weil der Mann in einem Wohngebiet Passanten tätlich angegriffen und bedroht haben soll. Als die Beamten diesen stellen wollten, soll er sie mit zwei Messer in den Händen angegriffen haben. Daraufhin zückten die Polizisten Schusswaffen und eröffneten das Feuer. Der Angreifer starb an seinen Verletzungen.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand der Polizei gibt es keine Verletzten. Die Ermittlungen laufen. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...