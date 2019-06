International

Nazi-Attacke am Ballermann? Deutsche verprügeln Türsteher auf Mallorca



Zwei junge Deutsche sollen am Samstag einen senegalesischen Türsteher der Disko Megapark auf Mallorca ins Krankenhaus geprügelt haben. Laut Medienberichten scheint ein rassistischer Hintergrund wahrscheinlich: Auf den Handys der mutmasslichen Täter habe die Polizei Fotos mit eindeutigem Nazi-Bezug gefunden.

Das berichtet die balearische Regionalzeitung «Ultima Hora». Der Angriff auf den Megapark-Mitarbeiter habe am Samstagabend gegen 21:30 Uhr an der Disko in Playa de Palma stattgefunden. Die deutschsprachige «Mallorca Zeitung» berichtet, die Polizei habe zwei Deutsche im Alter von 20 und 21 Jahren festgenommen. Bei ihnen hätten die Beamten Mundschutze gefunden, wie sie im Kampfsport verwendet werden. Auf ihren Handys seien ausserdem zahlreiche Fotos unter anderem von Hakenkreuzen und Ku-Klux-Klan-Motiven gefunden worden.

Touristen reagieren mit «Nazis raus»-Rufen

Bei den Beiden handele es sich nach ersten Informationen um «radikale Fussballfans» aus Leipzig, so die Zeitung. Andere Touristen sollen mit «Nazis, Ultras raus hier!»-Rufen auf die Schläger reagiert haben, berichtet «Ultima Hora».

Gegen die beiden Angreifer ermittle nun eine Mordkommission. Laut Informationen der «Bild» sitzen sie derzeit in Untersuchungshaft, ein Schnellrichter habe es abgelehnt, sie gegen eine Kaution freizulassen. Der Türsteher habe einen Nasen- und Jochbeinbruch und einer schwere Rückenmarksverletzung erlitten und müsse notoperiert werden, so «Bild» unter Berufung auf den Megapark.

