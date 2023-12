Huthi-Rebellen greifen Schiff einer deutschen Reederei an

Anschlag vereitelt: Hamas-Terroristen in Deutschland festgenommen

In Deutschland ist offenbar ein Anschlag auf jüdische Einrichtungen verhindert worden. Drahtzieher sollen mutmassliche Terroristen der Hamas sein.

In Deutschland ist offenbar ein Anschlag der palästinischen Terrororganisation Hamas vereitelt worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe vom Donnerstag gab es drei Festnahmen in Berlin und eine in Rotterdam. Zuvor berichtete die «Tagesschau». Demnach sollen vier Männer, die der Hamas angehören sollen, einen Anschlag auf jüdische Einrichtungen in Deutschland geplant haben.