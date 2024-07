Deutschland verbietet rechtsextremes «Compact»-Magazin – Razzien in mehreren Bundesländern

Für das Verbot einer Organisation reicht es nicht, wenn diese eine verfassungsfeindliche Haltung vertritt. Weitere Voraussetzung ist, dass sie dies auch in aggressiv-kämpferischer Form tut. Gegen das Verbot kann Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht werden.

Attentat auf Donald Trump – was wir wissen in 5 Punkten

Das Dilemma der Demokraten: Wie weiter mit Joe Biden?

Das Attentat auf Donald Trump wird zur ultimativen Herausforderung für die Demokraten. Sie müssen sich mehr denn je überlegen, ob sie an Präsident Joe Biden festhalten wollen.

Der Präsident gab sich staatsmännisch. In seiner kurzen Ansprache aus dem Oval Office am Sonntagabend appellierte Joe Biden an die Einheit der Nation. Und für eine weniger aufgeheizte politische Debatte: «Wir sind keine Feinde.» Es war die adäquate Reaktion auf das Attentat vom Samstag, das die Vereinigten Staaten in ihren Grundfesten erschüttert hat.