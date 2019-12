«Immerhin hat er kein Hakenkreuz getanzt» – die besten Reaktionen zur Helene-Fischer-Show

Entscheiden SCB-Manager Marc Lüthi und der Spengler Cup die Meisterschaft?

Nur ein «Plausch-Turnier», das nichts mit dem richtigen, dem wahren Hockey, mit dem Ringen um die letzten Playoff-Plätze zu tun hat? Nein, dieses Jahr ist es anders. Der Spengler Cup entscheidet wahrscheinlich die Meisterschaft.

Die Szene ist verbürgt. Sie spielt in der malerischen Altstadt von Bratislava. Während der Eishockey-WM 2019.

Marc Lüthi trifft in der Terrassenbeiz einen langjährigen SCB-Dauerkartenbesitzer. Man kann dem charismatischen SCB-Manager und -Mitbesitzer viel vorwerfen. Aber nicht Arroganz gegenüber seinen Kunden. Er weiss, woher sein sauer verdientes Geld kommt. Also kommen die beiden ins Gespräch. Das grösste Anliegen des SCB-Anhängers: nur ja nicht am Spengler Cup teilnehmen. Der SCB dürfe …