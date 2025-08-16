klar18°
DE | FR
burger
International
People-News

Mehrjährige Haftstrafe für US-Rapper Sean Kingston

Mehrjährige Haftstrafe für US-Rapper Sean Kingston

US-Rapper Sean Kingston (35) muss wegen Betrugs für mehrere Jahre ins Gefängnis.
16.08.2025, 05:2216.08.2025, 05:22
Mehr «International»

Ein Gericht im US-Staat Florida verhängte eine Strafe von dreieinhalb Jahren hinter Gitter, wie US-Medien berichteten. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Kisean Anderson heisst und unter anderem mit dem Song «Beautiful Girls» bekannt wurde, hatte das Gericht darum gebeten, von einer Gefängnisstrafe abzusehen und stattdessen Hausarrest und Entschädigungszahlungen zu verhängen.

FILE - Sean Kingston arrives at the 40th anniversary American Music Awards in Los Angeles, Nov. 18, 2012. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Sean Kingston
Sean Kingston muss hinter Gitter.Bild: keystone

Nach einer Razzia in Kingstons Haus in Florida waren der Musiker und dessen Mutter Janice Turner 2024 festgenommen worden. Ihnen wurden Betrügereien und Diebstahl für Waren im Wert von über einer Million Dollar vorgeworfen. Laut der Anklage sollen sie unter anderem Luxusgüter wie Uhren und Schmuck erschwindelt haben, ohne dafür zu zahlen. Im Mai wurden sie wegen Überweisungsbetrug und anderen Delikten schuldig gesprochen. Turner erhielt im Juli eine fünfjährige Haftstrafe. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Putin und Trump sind aus Alaska abgereist +++ Trump will mit Verbündeten telefonieren
5
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
4
Pendler konnten nicht in die 2. Klasse und kassierten Aufpreis
5
Voilà! Die 27 besten Tierbilder der Woche sind serviert
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Das sind die Schweizer Wetterrekorde
4
Chiesa schiesst Liverpool zum Last-Minute-Auftaktsieg +++ Leverkusen glückt Neustart
5
Deswegen ist das Plastikabkommen nach drei Jahren gescheitert
Trump und Putin in Alaska: «Die Dinge können sich sehr schnell ändern»
Wo Fischer sonst Lachse fangen, trifft Trump nun auf Putin. Was heute in Alaska geschieht, könnte die Weltordnung verändern. Die bange Frage lautet: Wird hier Frieden geschlossen oder ein gefährlicher Pakt geschmiedet? Eine Reportage.
Bastian Brauns berichtet aus Anchorage
Zur Story