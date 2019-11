Juwelendiebstahl in Dresden: Belohnung von 500'000 Euro ausgesetzt

Mit Lampen und Äxten: Video zeigt Kunstdiebe beim Jahrhundert-Einbruch in Dresden

Nach dem Jahrhunderteinbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden sucht die Polizei nach den Tätern. Am Montagabend hat sie dazu die Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Auf dem Video zu sehen sind zwei Personen, die mit Taschenlampen in das Juwelenzimmer eindringen. Einer der Männer geht auf eine Vitrine zu und schlägt mit einer Axt auf das Sicherheitsglas ein. Die Aufnahme endet, ehe die Täter an die Juwelen gelangen.

Mit dem Grünen Gewölbe in Dresden ist eines der bekanntesten Museen …