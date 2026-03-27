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Wal vor Deutschland verschwunden: Rettung sollte am Freitag weitergehen

Der gestrandete Wal vor Deutschland hat sich befreit – was wir wissen

Am Freitag hätte die Rettung des Tieres in Norddeutschland weitergehen sollen, doch am Morgen war der Wal bereits weg. Gerettet ist er gemäss Experten dennoch nicht. Eine Übersicht.
27.03.2026, 06:2727.03.2026, 07:48
Inhaltsverzeichnis
Was ist passiert?Wie konnte sich das Tier befreien?Wie geht es nun weiter?

Was ist passiert?

Der Wal, der nahe der deutschen Küste in der Ostsee gestrandet war, hat sich befreit. Das hat der Biologe Robert Marc Lehmann am Freitagmorgen bestätigt. Schon davor machte in deutschen Medien die Meldung die Runde, dass das Tier in der Nacht verschwunden war. Später meldete die Bild zudem, dass der Wal durch den Einsatz von Drohnen in der Lübecker Bucht bei Sierksdorf gesichtet wurde.

Robert Marc Lehmann. Buckelwal strandet vor Niendorfer Hafeneinfahrt Timmendorfer Strand, 26.03.26 Timmendorfer Strand Schleswig-Holstein Germany *** Robert Marc Lehmann Humpback whale stranded off Ni ...
Der Wal vor der deutschen Küste ist verschwunden.Bild: www.imago-images.de

Wie konnte sich das Tier befreien?

Am Donnerstag kämpfte ein Rettungsteam bis spät am Abend um die Befreiung des gestrandeten Wals in der deutschen Ostsee. Mit Baggern wurde eine Rinne gegraben, welche dem Tier die Befreiung erleichtern sollte. Auch Taucher waren im Einsatz – unter anderem Biologe Lehmann, der den Wal anzufeuern versuchte.

Vor allem am Abend bewegte sich der Wal immer weiter in Richtung der rettenden Rinne, erreichte diese aber nicht. Aus Sicherheitsgründen wurde die Rettungsaktion auf Freitag verschoben.

epa12850929 Marine biologist Robert Marc Lehmann attempts to help a beached whale lying in the waters of the Baltic Sea near Niendorf harbor in Timmendorfer Strand, Germany, 26 March 2026. The humpbac ...
Am Donnerstag wurde stundenlang um die Befreiung des Wals gekämpft.Bild: keystone

Gemäss deutschen Medienberichten hatte sich der Wal am Donnerstag rund 40 Meter von seinem ursprünglichen Ort in Richtung der Rinne bewegt. Zum Zeitpunkt des Abbruchs fehlten ihm noch rund zehn Meter zu dieser. Dem Tier dürfte zugute gekommen sein, dass der Wasserpegel in der Bucht nachts wegen des Windes gemäss einem Koordinator etwa einen halben Meter angestiegen war.

epa12850546 A handout photo made available by the non-profit marine conservation organization Sea Shepherd shows a beached whale lying in the waters of the Baltic Sea near Niendorf harbor in Timmendor ...
Der Wal soll über 10 Meter gross sein.Bild: keystone

Wie geht es nun weiter?

Der Wal steckt zwar nicht mehr fest, gerettet ist er aber noch nicht. Robert Marc Lehmann sagt, er verspüre «vorsichtige Euphorie». Gleichzeitig bleibt das Schicksal des Wals unklar. «Er ist ja in keinem guten Gesundheitszustand. Die Haut sieht schlecht aus, er ist schwach, der hat lange nichts gefressen», so der Biologe. Weiter seien noch immer die Reste eines Netzes in seinem Maul.

Robert Marc Lehmann. Buckelwal strandet vor Niendorfer Hafeneinfahrt Timmendorfer Strand, 26.03.26 Timmendorfer Strand Schleswig-Holstein Germany *** Robert Marc Lehmann Humpback whale stranded off Ni ...
Biologe Robert Marc Lehmann hofft, dass der Wal trotz seines schlechten Gesundheitszustands überlebt.Bild: www.imago-images.de

Eine definitive Prognose wagt Lehmann deshalb nicht. «Vielleicht finden wir ihn wieder und vielleicht sehen wir ihn nie wieder. Oder vielleicht liegt er einen Monat später tot am Strand», sagt er. Er würde aber «vorsichtig Entwarnung» geben, sollte das Tier in den nächsten Wochen nicht an einem anderen Strand auftauchen.

Zentral ist nun, dass der Wal den Weg aus der Ostsee in Richtung Nordsee und ins offene Meer findet. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

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Buckelwal in der Ostsee gestrandet
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20 Kommentare
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Dr. Rodney McKay
27.03.2026 06:33registriert September 2024
Sollte das stimmen wäre das der Hammer! Hoffen wir er findet seinen Weg „nachhause“

🐳 🥳
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Max Dick
27.03.2026 06:44registriert Januar 2017
Denke mal, er ist wieder im Meer. Sicherheitshalber sollten aber alle Anwohner ihre Gartenteiche und Badewannen kontrollieren. Man weiss ja nie.
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jellyshoot
27.03.2026 06:43registriert Dezember 2015
„Ob er sich tatsächlich befreien konnte und wo sich das Tier nun befindet, bleibt vorerst unklar.“

Na, er wird sich wohl kaum in Luft aufgelöst haben …

Wunderbar, dass er es geschafft hat aus dieser Situation rauszukommen. Nun hoffe ich, dass er dies unbeschadet überstanden hat.
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