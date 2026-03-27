Der gestrandete Wal vor Deutschland hat sich befreit – was wir wissen

Am Freitag hätte die Rettung des Tieres in Norddeutschland weitergehen sollen, doch am Morgen war der Wal bereits weg. Gerettet ist er gemäss Experten dennoch nicht. Eine Übersicht.

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Was ist passiert?

Der Wal, der nahe der deutschen Küste in der Ostsee gestrandet war, hat sich befreit. Das hat der Biologe Robert Marc Lehmann am Freitagmorgen bestätigt. Schon davor machte in deutschen Medien die Meldung die Runde, dass das Tier in der Nacht verschwunden war. Später meldete die Bild zudem, dass der Wal durch den Einsatz von Drohnen in der Lübecker Bucht bei Sierksdorf gesichtet wurde.

Der Wal vor der deutschen Küste ist verschwunden. Bild: www.imago-images.de

Wie konnte sich das Tier befreien?

Am Donnerstag kämpfte ein Rettungsteam bis spät am Abend um die Befreiung des gestrandeten Wals in der deutschen Ostsee. Mit Baggern wurde eine Rinne gegraben, welche dem Tier die Befreiung erleichtern sollte. Auch Taucher waren im Einsatz – unter anderem Biologe Lehmann, der den Wal anzufeuern versuchte.

Vor allem am Abend bewegte sich der Wal immer weiter in Richtung der rettenden Rinne, erreichte diese aber nicht. Aus Sicherheitsgründen wurde die Rettungsaktion auf Freitag verschoben.

Am Donnerstag wurde stundenlang um die Befreiung des Wals gekämpft. Bild: keystone

Gemäss deutschen Medienberichten hatte sich der Wal am Donnerstag rund 40 Meter von seinem ursprünglichen Ort in Richtung der Rinne bewegt. Zum Zeitpunkt des Abbruchs fehlten ihm noch rund zehn Meter zu dieser. Dem Tier dürfte zugute gekommen sein, dass der Wasserpegel in der Bucht nachts wegen des Windes gemäss einem Koordinator etwa einen halben Meter angestiegen war.

Der Wal soll über 10 Meter gross sein. Bild: keystone

Wie geht es nun weiter?

Der Wal steckt zwar nicht mehr fest, gerettet ist er aber noch nicht. Robert Marc Lehmann sagt, er verspüre «vorsichtige Euphorie». Gleichzeitig bleibt das Schicksal des Wals unklar. «Er ist ja in keinem guten Gesundheitszustand. Die Haut sieht schlecht aus, er ist schwach, der hat lange nichts gefressen», so der Biologe. Weiter seien noch immer die Reste eines Netzes in seinem Maul.

Biologe Robert Marc Lehmann hofft, dass der Wal trotz seines schlechten Gesundheitszustands überlebt. Bild: www.imago-images.de

Eine definitive Prognose wagt Lehmann deshalb nicht. «Vielleicht finden wir ihn wieder und vielleicht sehen wir ihn nie wieder. Oder vielleicht liegt er einen Monat später tot am Strand», sagt er. Er würde aber «vorsichtig Entwarnung» geben, sollte das Tier in den nächsten Wochen nicht an einem anderen Strand auftauchen.

Zentral ist nun, dass der Wal den Weg aus der Ostsee in Richtung Nordsee und ins offene Meer findet. (dab)

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