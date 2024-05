Nach Angriff auf deutschen Politiker: 17-Jähriger stellt sich der Polizei

Nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in der deutschen Stadt Dresden hat sich ein Jugendlicher bei der Polizei gemeldet. Der 17-Jährige gab an, dass er den 41-Jährigen niedergeschlagen habe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ecke war am Freitagabend von vier Tätern angegriffen und schwer verletzt worden.

