AfD im Hoch – Bedingungen für Parteiverbot wären gegeben

«Hierzu verfolgt die AfD insbesondere das Ziel, die Grenzen des Sagbaren und damit den Diskurs so zu verschieben, dass eine Gewöhnung an ihre rassistischen, national-völkischen Positionen – auch im öffentlichen und politischen Raum – erfolgt.»

In seiner neusten Analyse mit dem vielsagenden Titel «Warum die AfD verboten werden könnte, Empfehlungen an Staat und Politik », sieht das Institut die Voraussetzungen für ein Verbot der AfD als gegeben an.

Welche Gründe das AfD-Hoch hat, ist umstritten. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), sieht die Ursache in der deutschen Regierungspolitik. Sie sei zu weit von den Menschen entfernt, sagte er gegenüber der «Bild am Sonntag» . Jetzt müsse die Bundesregierung wieder Politik machen, die die Leute erreicht.

Für den «Sonntagstrend» befragt das Institut Insa wöchentlich über fünf Tage rund 1200 bis 2000 Personen. Die Frage dabei lautet: wie würde man stimmen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Die Befragung wird abwechselnd online oder per Telefon durchgeführt.

Ehammer will Olympia-Limite in Basel schaffen +++ Andy Schmid mit Teilabriss der Achillessehne

EU-Parlamentarier wollen Wahlen in Polen überwachen lassen

Eine grosse Mehrheit der Fraktionen im EU-Parlament fordert für die im Herbst angesetzte Parlamentswahl in Polen eine Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

«Wir kommen aus verschiedenen Fraktionen und aus verschiedenen Ländern, aber wir alle teilen die Sorge, dass die Wahlen nicht nach den höchsten demokratischen Standards durchgeführt werden», heisst es in einem von den Vorsitzenden von fünf der sieben Fraktionen im Europäischen Parlament unterschriebenen Brief an den Direktor des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, Matteo Mecacci. Nicht unterschrieben haben das am frühen Mittwochmorgen veröffentlichte Schreiben lediglich die konservative ECR-Fraktion – der auch die polnische PiS-Partei angehört – und die rechtsnationale Fraktion Identität und Demokratie.