Chelsea hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Klub informierte, übernimmt der 44-Jährige Xabi Alonso ab der kommenden Saison die Geschicke bei den Blues. Der Spanier unterschrieb für vier Jahre.
Alonso, der einst selbst für Real Madrid gespielt hatte, war im Sommer 2025 als Nachfolger von Carlo Ancelotti zu den Königlichen gestossen. Im Januar 2026 wurde der Vertrag nach etwas mehr als einem halben Jahr aufgelöst. Vor seinem Engagement in Spanien hatte er zweieinhalb Jahre Bayer Leverkusen trainiert und 2024 ungeschlagen das Double mit Meisterschaft und Cup geschafft. (cpf/sda)
Alonso, der einst selbst für Real Madrid gespielt hatte, war im Sommer 2025 als Nachfolger von Carlo Ancelotti zu den Königlichen gestossen. Im Januar 2026 wurde der Vertrag nach etwas mehr als einem halben Jahr aufgelöst. Vor seinem Engagement in Spanien hatte er zweieinhalb Jahre Bayer Leverkusen trainiert und 2024 ungeschlagen das Double mit Meisterschaft und Cup geschafft. (cpf/sda)