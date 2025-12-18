92-jährige Japanerin gewinnt E-Sport-Turnier von Prügelspiel

In Japan treten Senioren bei Videogame-Turnieren an. In einem Finale des Prügelspiels Tekken 8 gewann eine 92-Jährige.

Thomas Wanhoff / t-online

Die 92-jährige Japanerin Hisako Sakai hat sich bei einem Online-Game-Turnier im Finale durchgesetzt und wurde als Gewinnerin ausgerufen. In einem Live-Stream war zu sehen, wie sie ihre Spielfigur im Spiel Tekken 8 mit schnellen Klicks am Controller gegen ihren Gegner steuerte und auf den Controller hämmerte. Bei dem Spiel treten zwei Zeichentrick-Charaktere gegeneinander an und müssen den Gegner mit Schlägen, Tritten, Würfen und Kombinationen besiegen.

Hisako Sakai trägt eine Krone nach dem Gewinn des E-Sports-Turniers. Bild: Screenshot Youtube.com/第12回ケアeスポーツカップTEKKEN8【決勝大会】 ライブ配信

Das Spiel gilt als schnell und aggressiv, besonders offensives Verhalten wird durch Punkte belohnt. Sakai setzte sich im Endspiel gegen den 74-jährigen Goro Sugiyama durch. Das Turnier wird von der japanischen Organisation «Care eSports Association» veranstaltet.

Jüngster Teilnehmer war 73 Jahre alt

Beim jüngsten Turnier im November gingen acht Senioren im Alter zwischen 73 und 95 Jahren an den Start. Sakai spielte in der Endrunde als Figur Claudio, während Sugiyama den Charakter Lili auswählte. Vor dem Spiel hatte nach Bericht der japanischen Game-Seite «Gamespark» die 92-Jährige erklärt, sie sei angetreten, um zu gewinnen. Nach dem Sieg sagte sie:

«Es fühlt sich grossartig an.»

Sie kündigte an, auch beim nächsten Turnier wieder dabei sein zu wollen.

«Care eSports» veranstaltete sein erstes Turnier im Jahr 2019 und richtet nun zweimal jährlich Turniere für Spieler aus, die sich in Vorrunden in den Präfekturen Mie, Aichi und Gifu qualifiziert haben. Die Organisation hofft, in naher Zukunft ein landesweites Turnier veranstalten zu können, berichtet die amerikanische Nachrichtenagentur UPI.

Das Turnier wurde auch live auf YouTube übertragen und hatte 21'000 Zuschauer. Die Fans waren begeistert: «Das war beeindruckend zu sehen. Ich hoffe, dass sich das auch unter Senioren in anderen Ländern verbreitet. Jeder hat es verdient, nach der Pensionierung an so etwas teilzunehmen», schrieb ein Nutzer. Ein anderer merkte an: «Das ist das Besondere an Videospielen: Sie sind für alle da, egal, wie alt man ist. Das hat was Echtes und Gesundes. Wir brauchen alle Generationen, damit sie zusammenkommen und gegeneinander spielen können».

