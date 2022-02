Ein indisches Paar hat sein Hochzeitsfest in einem virtuellen Schloss gefeiert. Die Idee zu dieser Metaverse-Hochzeit kam Janaganandhini Ramaswamy und Dinesh Kshatriya, als die Behörden in ihrem Bundesstaat Tamil Nadu kürzlich neue Corona-Schutzmassnahmen verkündeten. Demnach hätten höchstens 100 Gäste teilnehmen können, aber die beiden wollten eine deutlich grössere Hochzeit.

Welcome to China – 25 der lustigsten Bilder vom Austragungsort der Olympischen Spiele

Dutzende Ăśberwachungskameras sollen Schleuser am Ă„rmelkanal stoppen

An Nordfrankreichs Küste sollen in über 20 Orten Überwachungskameras installiert werden, um die Überfahrt von Migranten über den Ärmelkanal nach Grossbritannien zu stoppen. Finanziert werden die Kameras mit Geld, das Grossbritannien Frankreich für effektiveren Grenzschutz an der Küste zur Verfügung stellt, wie der Sender BFMTV berichtete. Die an Strassen in Küstennähe installierten Kameras sollen im Rahmen des Projekts «Terminus» die Fahndung nach Schleusern und ihren Fahrzeugen sowie eine Kennzeichenerfassung ermöglichen.