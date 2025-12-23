wechselnd bewölkt
Donald Trump

Trump will neue Schlachtschiff-Flotte bauen – rate mal, wie sie heisst

US-Präsident Donald Trump hat den Bau von zwei neuen Kampfschiffen für die Marine angekündigt.
23.12.2025, 03:5423.12.2025, 03:54

Die Baureihe soll seinen Namen tragen: Die Schlachtschiffe der «Trump Class» (Trump-Klasse) würden länger, schneller, grösser und «100 Mal» schlagkräftiger und damit dann die grössten Schlachtschiffe der Welt sein, sagte der Republikaner im Beisein von Pentagon-Chef Pete Hegseth, Aussenminister Marco Rubio und den für die Navy zuständigen Staatssekretär John Phelan. Man starte mit den beiden Schiffen, nach und nach soll deren Zahl auf bis zu 25 aufgestockt werden, stellte Trump in Aussicht.

President Donald Trump departs after speaking at his Mar-a-Lago club, Monday, Dec. 22, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
So stellt sich Trump die neuen Schiffe vor.Bild: keystone

Das Vorhaben soll die heimische Industrie stützen und man wolle, dass die Welt den Vereinigten Staaten «Respekt» zolle, ergänzte Trump bei der Präsentation im US-Bundesstaat Florida. Die Stahlschiffe sollen auch den Namen des Präsidenten tragen. Trump stand bei der Präsentation zwischen grossen Grafiken, die die Stahlschiffe in Kampfsituationen zeigten. Der Republikaner sprach von einer «Goldenen Flotte», in Anlehnung an seine Ankündigung eines «Goldenen Zeitalters» für Amerika zum Beginn seiner zweiten Amtszeit.

Trumps Regierung will dem US-Militär ein neues Image verpassen. So hat sie ihre Rhetorik verschärft und spricht von der Wiederbelebung des «Krieger-Ethos» unter Soldaten. Sicherheitspolitisch verfolgt Trumps Regierung erklärtermassen die Strategie «Frieden durch Stärke» – nach der Devise sagte Trump auch, hoffentlich müssten die neuen Schiffe nie eingesetzt werden. (sda/dpa)

