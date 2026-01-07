freundlich-3°
Donald Trump

Trump: USA werden «immer» für Nato da sein

07.01.2026, 16:3207.01.2026, 16:42

Die Vereinigten Staaten von Amerika werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump «immer» zur Militärallianz Nato stehen. «Wir werden immer für die Nato da sein, auch wenn sie nicht für uns da sein wird», schrieb er auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Donald Trump steht laut eigenen Worten zur Nato.
Donald Trump steht laut eigenen Worten zur Nato.Bild: keystone

Weiter schrieb Trump, Russland und China hätten keine Angst vor der Nato, wenn Amerika nicht dazugehören würde. Er bezweifelte zudem, dass die Nato-Verbündeten den USA zu Hilfe kommen würden, «wenn wir sie wirklich bräuchten».

Zuletzt waren in der Debatte um einen US-Anspruch auf das zum Nato-Partner Dänemark gehörende Grönland Zweifel an der Bündnistreue der USA aufgekommen. Trump hatte bekräftigt, die Vereinigten Staaten bräuchten die grösste Insel der Welt. Kopenhagen wies dies entschieden zurück. Dänemarks Regierungschefin Frederiksen sagte: «Wenn die USA ein anderes Nato-Land angreifen, dann hört alles auf.»

Die Nato zählt nach eigenen Angaben 32 Mitglieder. Neben den USA und Dänemark gehören unter anderem auch Deutschland, Kanada und Grossbritannien zu der Allianz. Das Bündnis wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von zwölf Ländern gegründet. Kern bildet die Beistandsklausel aus Artikel 5 des Nato-Vertrags – in dieser ist festgelegt, dass sich die Alliierten im Fall eines bewaffneten Angriffs Beistand leisten, da ein Angriff auf einen Mitgliedsstaat als Angriff auf alle gewertet wird. (hkl/sda/dpa)

USA beschlagnahmen Tanker, der unter russischer Flagge fährt – mit britischer Hilfe
Themen
avatar
FeyssPalmer
07.01.2026 16:47registriert Dezember 2024
Also wenn der Drump das sagt, kann man sich ja 100% darauf verlassen🤣🫠
230
avatar
re-spectre
07.01.2026 16:45registriert Dezember 2019
Also das gilt heute? Oder war es ein Tweet von gestern? Was ist für morgen zu erwarten? Eine Allianz basiert auf Vertrauen und Beständigkeit, die USA unter Trump kann beides nicht bieten. Europa sollte den USA weiterhin freundlich gesinnt sein, sich aber emanzipieren und die eigenen Stärken optimieren. Freundliche Beziehungen zu anderen Regionalmächten sind auch wünschenswert. Möge die Orange bald friedlich einschlafen, für immer!
201
