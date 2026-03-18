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Gabriel Gledhill: Schwips-Langläufer droht Abschiebung aus Norwegen

250316 Gabriel Gledhill of Great Britain competes in mens 10 km Interval start free technique during the FIS Cross-Country World Cup on March 16, 2025 in Oslo. Photo: Marius Simensen / BILDBYRAN / COP ...
Gabriel Gledhill droht, seine Aufenthaltsbewilligung in Norwegen nicht verlängert zu bekommen.Bild: www.imago-images.de

Schwips-Langläufer droht Abschiebung aus Norwegen

Gabriel Gledhill sorgte kürzlich für Aufsehen, als er während eines Rennens Alkohol trank. Nun bangt der Brite, der seit Jahren in Norwegen lebt und trainiert, um seine Zukunft.
18.03.2026, 04:4218.03.2026, 04:42
Nikolai Stübner / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die norwegische Einwanderungsbehörde (UDI) hat einen Antrag von Ski-Langläufer Gabriel Gledhill auf eine Aufenthaltsgenehmigung abgelehnt. Das berichtet der norwegische öffentlich-rechtliche Rundfunk NRK.

Bereits vor dem 50-Kilometer-Rennen am Holmenkollen hatte Gledhill angekündigt, dass es vorerst sein letztes Rennen in Norwegen sei.

«In der Woche darauf reise ich in die USA. Der kommende Dienstag, an dem ich Norwegen verlasse, könnte mein letzter Tag im Land sein.»

Offiziell muss er Norwegen allerdings erst am 28. März verlassen haben.

Der Grund sind die norwegischen Einwanderungsbestimmungen. Das UDI fordert von allen Menschen, die eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragen, dass sie genügend Einkommen nachweisen, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Gledhill wird das nicht zugetraut.

In einem Schreiben an Gledhill, das NRK vorliegt, heisst es:

«Sie haben nicht nachgewiesen, dass Sie die Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht gemäss Abschnitt 112 des Einwanderungsgesetzes heute erfüllen, und der Antrag wird aus diesem Grund abgelehnt.»

Ausserdem wies die Einwanderungsbehörde darauf hin, dass Gledhill «keine besondere Verbindung zu Norwegen» habe und auch «keine starken humanitären Gründe» vorliegen würden.

Gledhill reagierte laut NRK enttäuscht, fürchtet um seine Karriere: «Für einen Athleten meines Niveaus könnte ein erzwungener Abschied aus Norwegen praktisch das Ende meiner sportlichen Karriere bedeuten. Mein gesamtes Trainingsumfeld ist in Lillehammer angesiedelt. Müsste ich Norwegen jetzt verlassen, hiesse das faktisch, dass ich meine Langlaufkarriere und meine sportliche Laufbahn beenden müsste.»

Gledhill war während seiner Schulzeit aus Grossbritannien nach Norwegen gezogen und hatte 2020 sein Studium angefangen und nebenbei gearbeitet.

Noch hat Gledhill sich nicht dazu geäussert, ob er tatsächlich bereits Norwegen verlassen hat. Das Rennen am Holmenkollen hat er jedoch noch einmal genutzt und Schlagzeilen geliefert. Er hatte sich währenddessen mit alkoholischen Drinks von Fans betrunken und später in den Medien davon ausführlich darüber berichtet.

«Bin ziemlich betrunken geworden» – Langläufer bechert während legendärem Rennen

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