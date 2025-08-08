Nebelfelder14°
Donald Trump

Trump will US-Altersvorsorge für Bitcoin und Immobilien öffnen

Mehr Risiko: Trump will US-Altersvorsorge für Bitcoin und Immobilien öffnen

US-Präsident Donald Trump will die private Altersvorsorge in den USA für riskantere Anlagen wie Digitalwährungen und Immobilien öffnen. Bisher wird dies von der Aussicht auf Klagen der Anleger bei Verlusten verhindert.
08.08.2025, 05:1708.08.2025, 05:17
Mehr «International»

Trumps Vorstoss per Präsidentenerlass könnte die Altersvorsorge von mehr als 90 Millionen Amerikanern lukrativer machen – sie aber auch starken Schwankungen aussetzen.

FILE - In this April 3, 2013 photo, a 25 Bitcoin token is displayed in Sandy, Utah. (AP Photo/Rick Bowmer, File) Trump Crypto
Physische Darstellung eines Bitcoin.Bild: keystone

In dem US-System, das unter der Bezeichnung 401(k) bekannt ist, können Arbeitnehmer einen Teil ihrer Bruttoeinkommen meist über die Arbeitgeber als Vorsorge für den Lebensabend anlegen. Die Arbeitgeber oder andere Anlageverwalter tragen dabei die Verantwortung dafür, dass die Investitionen im besten Interesse der Sparer und mit Umsicht gemacht werden.

Bei hohen Verlusten müssen sie mit Klagen rechnen. Deshalb fliesst das Geld bisher in als verlässlich geltende Staatsanleihen oder Börsenindex-Fonds. Sie werfen eine stabile Rendite ab – aber bieten nicht die Aussicht auf ganz grosse Wertsteigerungen.

Ein Schatz von 12,5 Billionen Dollar

Finanzinvestoren und Anbieter von Digitalwährungen wie Bitcoin hatten schon lange ein Auge auf die Altersvorsorge-Anlagen geworfen. In den 401(k)-Konten steckten rund 12,5 Billionen Dollar (etwa 10,7 Billionen Euro), berichtete der Finanzdienst Bloomberg.

Trump wies das Arbeitsministerium und andere Behörden an, die Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit den Anlagen auf den Prüfstand zu stellen und für die Aufnahme alternativer Investment-Optionen zu überarbeiten. Digitalwährungen sind oft starken Schwankungen ausgesetzt. Trump, dessen Familie selbst im Geschäft mit Digital-Token ist, schrieb sich jedoch schon im Wahlkampf auf die Fahnen, sie stärker in den Finanzalltag zu bringen. (sda/dpa)

Themen
