US-Eliteeinheit nimmt Venezuelas Präsident Maduro fest

Liveticker

Trump verfolgte Festnahme live +++ Maduro soll sich auf Kriegsschiff befinden

In Caracas kam es am Samstagmorgen zu mehreren Explosionen. Es soll sich um einen US-Angriff handeln. Alle aktuellen Entwicklungen findest du im Liveticker.
03.01.2026, 08:0103.01.2026, 16:23
  • Am frühen Samstagmorgen, 3. Januar 2026, gab es in der venezolanischen Hauptstadt Caracas mehrere Explosionen.
  • US-Präsident Donald Trump soll den Angriff angeordnet haben, wie US-Medien berichten. Auch Kolumbiens Präsident Gustavo Petro spricht von einem Angriff.
  • Venezuelas Präsident Nicolás Maduro verurteilt den Angriff und spricht von einer Verletzung der UN-Charta.
  • Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
  • Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weissen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen.
16:22
Trump verfolgte Maduros Festsetzung live
US-Präsident Donald Trump hat die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär nach eigenen Angaben live verfolgt. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News sagte Trump, er habe den Einsatz gemeinsam mit ranghohen Militärs in einem Raum seines Anwesens Mar-a-Lago beobachtet – es sei gewesen, «wie in eine Fernsehsendung zu schauen».

Er sprach von einem sehr komplexen Manöver und lobte die beteiligten Einheiten: «Wenn Sie die Geschwindigkeit und die Gewalt gesehen hätten – es war unglaublich.» Nach seinen Worten durchbrachen US-Soldaten unter anderem speziell gesicherte Stahltüren; zudem habe eine grosse Zahl von Flugzeugen, Hubschraubern und Kampfjets bereitgestanden. (sda/dpa)

15:46
Maduro und seine Frau sollen auf dem Weg nach New York sein
Der von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, befindet sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg nach New York. Zusammen mit seiner Ehefrau Cilia Flores sei Maduro auf dem Kriegsschiff Iwo Jima, sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Ein Hubschrauber habe sie ausser Landes und auf das Schiff geflogen.

Das Schiff Iwo Jima ist ein amphibisches Angriffsschiff der US-Navy, das in den 1960er-Jahren vor allem für den Transport von Marines und Hubschraubern konzipiert wurde. Bekannt wurde es unter anderem durch seine Einsätze im Vietnamkrieg sowie als Bergungsschiff der Apollo-Weltraummissionen. (sda/dpa)

15:40
Trump fordert Maduro zur Kapitulation auf
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten vor einer Woche Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro zur Kapitulation aufgefordert. «Ich sagte, du musst aufgeben. Du musst dich ergeben», sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Maduro und er hätten vor etwa einer Woche miteinander telefoniert. Der nun von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef habe sich geweigert.

Am Samstagmorgen hatte der US-Präsident den Angriff auf Venezuela bestätigt. Im Gespräch mit Fox News sagte Trump, dass die US-Streitkräfte auch für einen zweiten Schlag vorbereitet gewesen wären. (sda/dpa)

15:37
JD Vance: «Man kann US-Justiz nicht entgehen»
US-Vizepräsident JD Vance hat die Kritik an dem US-Angriff auf Venezuela sowie an der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro zurückgewiesen. «Gegen Maduro liegen in den Vereinigten Staaten mehrere Anklagen wegen Drogenschmuggels und Terrorismus vor. Man kann der Justiz in den USA nicht entgehen, nur weil man in einem Palast in Caracas lebt», schrieb er auf der Plattform X.

US-Präsident Donald Trump habe deutlich gemacht: «Der Drogenhandel muss aufhören, und das gestohlene Öl muss an die Vereinigten Staaten zurückgegeben werden.»

Trump habe Maduro in der Vergangenheit «mehrere Auswege» angeboten. «Maduro ist der jüngste, der erfahren musste, dass Präsident Trump seine Worte ernst meint.» (sda/dpa)

15:14
Lula verurteilt US-Angriff auf Venezuela
Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat den Angriff des US-Militärs auf Venezuela und die Festnahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro verurteilt. «Die Bombardierungen von venezolanischem Gebiet und die Gefangennahme seines Präsidenten überschreiten auf inakzeptable Weise eine Grenze», schrieb der Linkspolitiker auf der Nachrichtenplattform X. «Diese Aktionen stellen eine schwerwiegende Verletzung der Souveränität Venezuelas dar und sind ein weiterer äusserst gefährlicher Präzedenzfall für die gesamte internationale Gemeinschaft.»



Als grösstes und wirtschaftsstärkstes Land in Lateinamerika ist Brasilien ein politisches Schwergewicht in der Region. Zudem teilt Brasilien eine lange Grenze mit Venezuela. Angesichts der Spannungen zwischen den USA und Venezuela hatte sich Lula zuletzt besorgt über die regionale Sicherheit gezeigt. (sda/dpa)
14:39
Venezuela beantragt Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats
Nach dem US-Angriff auf Venezuela und die Gefangennahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro hat die Regierung in Caracas eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Die Attacke stelle einen Verstoss gegen die UN-Charta dar und gefährde den Frieden in der Region und der ganzen Welt, hiess es in einem Schreiben des Aussenministeriums an den ständigen Vertreter Somalias bei den Vereinten Nationen, der im Januar dem Weltsicherheitsrat vorsteht. Der UN-Sicherheitsrat solle die Aggression verurteilen und die Einstellung der Angriffe fordern.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen, den autoritären Staatschef Maduro gefasst und ausser Landes gebracht. Die Luftschläge richteten sich vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Maduro wurde in New York unter anderem wegen Drogendelikten angeklagt. (sda/dpa)
13:57
Argentiniens Präsident feiert Maduros Festsetzung
Argentiniens Präsident Javier Milei feiert die von den USA verkündete Festsetzung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro. «DIE FREIHEIT SCHREITET VORAN, ES LEBE DIE FREIHEIT VERDAMMT NOCHMAL», schrieb der ultraliberale Politiker auf X in Versalien zu einem Nachrichtenbericht, den er auf der Plattform teilte.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen und nach Angaben von Präsident Donald Trump auch den autoritären Staatschef Maduro gefasst und ausser Landes gebracht.

Milei ist ein vehementer Gegner der bisherigen venezolanischen Führung unter Maduro. Argentinien hatte dessen umstrittene Wiederwahl 2024 nicht anerkannt. (sda/dpa)

13:55
EU-Chefdiplomatin ruft zu Zurückhaltung auf
Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas hat nach dem US-Angriff auf Venezuela zur Achtung des Völkerrechts aufgerufen. «Unter allen Umständen müssen die Grundsätze des internationalen Rechts und der Charta der Vereinten Nationen eingehalten werden. Wir rufen zur Zurückhaltung auf», schrieb Kallas auf X. Nach eigenen Angaben hatte sie zuvor mit US-Aussenminister Marco Rubio telefoniert.

Die Europäische Union beobachte die Lage in Venezuela aufmerksam, heisst es im Post von Kallas. Die EU habe wiederholt erklärt, dass Maduro Legitimität fehle, und sich für einen friedlichen Übergang ausgesprochen. «Die Sicherheit der EU-Bürger in diesem Land hat für uns oberste Priorität», fügte die estnische Politikerin hinzu.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erinnerte nach den US-Angriffen an das Völkerrecht – verzichtete dabei aber zunächst auch auf direkte Kritik. «Wir stehen an der Seite der venezolanischen Bevölkerung und unterstützen einen friedlichen und demokratischen Übergang», schrieb die deutsche Politikerin auf X. Jede Lösung müsse das internationale Recht und die Charta der Vereinten Nationen achten.



Auch EU-Ratspräsident António Costa zeigte sich besorgt über die Entwicklungen. «Die Europäische Union ruft zur Deeskalation und zu einer Lösung unter vollständiger Achtung des Völkerrechts und der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätze auf», schrieb Costa auf X. Die EU werde sich weiterhin für eine friedliche, demokratische und inklusive Lösung in Venezuela einsetzen. (sda/dpa)
13:50
Maduro in New York angeklagt
Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores sind nach Angaben von US-Justizministerin Pam Bondi in New York angeklagt worden. Maduro würden unter anderem Verbrechen in Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen, teilte Bondi auf der Plattform X mit. US-Eliteeinheiten hatten den autoritären Staatschef und seine Ehefrau in der Nacht zum Samstag bei einem Angriff auf Venezuela festgenommen und ausser Landes gebracht. (sda/dpa)

13:32
Schweiz ruft zu Einhaltung des Völkerrechts auf
Die Schweiz ruft angesichts des US-Angriffs auf Venezuela zu Deeskalation, Mässigung und zur Einhaltung des internationalen Rechts auf. Dem Aussendepartement lagen am frühen Samstagnachmittag keine Informationen über betroffene Schweizer vor.

Die Einhaltung des internationalen Rechts beinhalte auch die Respektierung des völkerrechtlichen Gewaltverbots und der territorialen Integrität souveräner Staaten, schrieb Nicolas Bideau, der Kommunikationschef des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), am Samstag auf der Plattform X.

Die Schweizer Botschaft in Venezuela beobachte die Situation genau, hiess es in dem Post weiter. Ähnlich wie Bideau hatte sich zuvor auch schon die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas geäussert. (sda)

13:01
Venezuelas Innenminister: «Das Land ist ganz ruhig»
Die USA haben mit ihrem Angriff auf Venezuela und mit der Gefangennahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro ihr Ziel nach Einschätzung der Regierung in Caracas nur teilweise erreicht. «Das Land ist ganz ruhig. Was sie mit ihren Bomben und Raketen erreichen wollten, ist ihnen nur teilweise gelungen», sagte Innenminister Diosdado Cabello mit Militärhelm und taktischer Weste, umgeben von Bewaffneten, im Staatsfernsehen. «Sie haben erwartet, dass das Volk feige die Flucht ergreift. Das ist nicht geschehen. Die Zeit der Feiglinge ist vorbei.»
12:47
Russland verurteilt US-Angriff auf Venezuela
Russland hat als Verbündeter Venezuelas die «bewaffnete Aggression» der USA gegen das Land verurteilt. «Die Vorwände, die zur Rechtfertigung solcher Aktionen angeführt werden, sind unhaltbar», teilte das Aussenministerium in Moskau mit. Statt pragmatischer Handlungen habe eine «ideologisierte Abneigung» gegen die Führung in Venezuela Oberhand gewonnen.

Wichtig sei jetzt, eine weitere Eskalation zu verhindern und den Dialog zu suchen. Russland sei zur Unterstützung bereit. «Lateinamerika sollte eine Friedenszone bleiben», hiess es in der Mitteilung weiter. Venezuela habe das Recht, «seine eigene Zukunft ohne destruktive, geschweige denn militärische Einmischung von aussen zu bestimmen». Russland unterstütze Venezuelas Behörden auch bei der Forderung, unverzüglich eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates einzuberufen. «Die russische Botschaft in Caracas arbeitet unter Berücksichtigung der Situation normal», teilte das Ministerium mit. Russische Staatsbürger seien nicht betroffen. Kremlchef Wladimir Putin hatte dem autoritären venezolanischen Staatschef, Nicolás Maduro, im Dezember angesichts wachsender Spannungen mit den USA seine Unterstützung zugesichert. (sda/dpa)

12:45
Venezuelas Vizepräsidentin fordert Lebenszeichen von Maduro
Nach den US-Angriffen auf Venezuela und der Festnahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro hat die Vizepräsidentin des südamerikanischen Landes ein Lebenszeichen des festgesetzten Staatschefs gefordert. «Wir wissen nicht, wo Präsident Nicolás Maduro und die First Lady Cilia Flores sind», sagte Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen. «Wir fordern von der Regierung von Präsident Donald Trump sofort ein Lebenszeichen von Präsident Maduro und der First Lady.» (sda/dpa)

12:42
Senatsausschuss war nicht informiert
Ein für Militärangelegenheiten zuständiger Senatsausschuss wurde laut Medienbericht nicht über den US-Angriff auf Venezuela vorab informiert. Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump hätten dafür keine Notwendigkeit gesehen, berichtete der US-Sender CNN und berief sich auf eine damit vertraute Quelle. Einige der Kongressmitglieder hätten dagegen darauf bestanden, vor militärischen Vorgehen benachrichtigt zu werden. (sda/dpa)
11:50
Tote bei Angriff
Bei dem US-Angriff auf Ziele in Venezuela sind nach Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden. «Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamten, Soldaten, Unschuldigen und Zivilisten das Leben gekostet hat», sagte Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen. (sda/dpa)
11:47
Venezuelas Verteidigungsminister ruft zum Widerstand auf
Nach den US-Angriffen auf Venezuela hat der Verteidigungsminister des südamerikanischen Landes zum Widerstand aufgerufen. «Sie haben uns angegriffen, aber sie werden uns nicht brechen», sagte Vladimir Padrino in einer Videobotschaft. «Vereint bilden Soldaten und das Volk eine unzerstörbare Mauer des Widerstands.» Alle Truppen würden zur Landesverteidigung eingesetzt. (sda/dpa)


11:43
Spanien ruft zur Deeskalation auf
Spanien hat angesichts der US-Angriffe in Venezuela und der Mitteilung über eine Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro zur Mässigung aufgerufen. Das Völkerrecht und die UN-Charta müssten beachtet werden, stand in einer ersten Erklärung des spanischen Aussenministeriums zur Lage in dem südamerikanischen Land.

Zugleich bot die linke Regierung in Madrid ihre Hilfe an, um «eine friedliche und durch Verhandlungen erzielte Lösung der gegenwärtigen Krise zu erreichen». Das Aussenministerium beobachte die Lage in Venezuela und in Abstimmung mit seinen Partnern in der EU und den Ländern der Region, hiess es weiter in der Mitteilung. (sda/dpa)
11:42
Keine Opfer auf US-Seite
Bei dem Angriff auf Venezuela und der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro gab es laut einem Medienbericht keine Opfer auf US-Seite. Dies berichtete die Zeitung «New York Times» unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Ob es aufseiten Venezuelas bei dem Angriff Opfer gab, kommentierte die Person nicht. Unklar war, ob damit Tote oder Verletzte gemeint waren. (sda/dpa)
11:41
Trump lobt Einsatz
US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefonat mit der «New York Times» den US-Einsatz zur Ergreifung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro als Erfolg gewertet. Dieser sei aufgrund «viel guter Planung und vieler grossartiger Soldaten und grossartiger Leute» erfolgreich durchgeführt worden, berichtete die Tageszeitung unter Berufung auf ein Gespräch mit dem Präsidenten. Er habe das Vorgehen als «brillante Operation» bezeichnet.

Auf die Frage, ob er sich die Zustimmung des Kongresses für das Vorhaben eingeholt habe oder wie es mit Venezuela weitergehe, sagte Trump, er wolle dazu bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago Stellung beziehen. Sie ist für 11.00 Uhr (17.00 Uhr in der Schweiz) angekündigt. (sda/dpa)

11:28
US-Vize-Aussenminister: Maduro wird zur Rechenschaft gezogen
Der von US-Streitkräften gefasste venezolanische Staatschef Nicolás Maduro wird nach Angaben von US-Vize-Aussenminister Christopher Landau für seine «Verbrechen» zur Rechenschaft gezogen. «Der Tyrann ist gestürzt», schrieb Landau auf X. (sda/dpa)
11:27
CBS News: Maduro wurde von US-Eliteeinheit gefasst
Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro ist laut einem Medienbericht von einer US-Elite-Spezialeinheit gefangen genommen worden. Am frühen Samstagmorgen sei Maduro von Einheiten der Delta Force in Gewahrsam genommen worden, berichtete der US-Sender CBS News unter Berufung auf US-Beamte.

Die Einheit der US-Armee kam auch 2019 zum Einsatz, bei der der Anführer des Islamischen Staates (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, getötet wurde. (sda/dpa)

11:15
Iran verurteilt Angriffe
Der Iran hat die US‐Angriffe auf Venezuela scharf verurteilt. «Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoss gegen die Prinzipien der UN‐Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar», erklärte das Aussenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dieser «aggressive Akt» müsse umgehend und eindeutig verurteilt werden, so das Ministerium weiter.

Venezuela gilt als einer der engsten Verbündeten des islamischen Systems. In politischen Kreisen in Teheran wächst laut Beobachtern daher die Sorge, der Iran könne das nächste Ziel der US‐Angriffe werden. (sda/dpa)

10:45
Venezuela ruft Ausnahmezustand aus
Nach den US-Angriffen auf Venezuela hat die Regierung in Caracas einen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. «Präsident Nicolás Maduro hat die Umsetzung des Dekrets unterzeichnet, das den Ausnahmezustand im gesamten Staatsgebiet ausruft», heisst es in einer von dem venezolanischen Sender TeleSUR TV verbreiteten Erklärung der Regierung Venezuelas.

Unter dem Ausnahmezustand kann die Regierung Grundrechte weiter einschränken, die Streitkräfte und zivile Milizen aktivieren, die Kontrolle über Medien und die öffentliche Ordnung weiter verschärfen, sowie eine bewaffnete Verteidigung vorbereiten.

Zugleich rief die Regierung die Bevölkerung auf, sich zur Verteidigung gegen «die imperialistische Aggression» zu erheben. «Das Volk Venezuelas und seine bolivarischen Streitkräfte stehen bereit, um die Souveränität und den Frieden zu sichern», hiess es weiter. (sda/dpa)

10:44
Kuba verurteilt Angriff
Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hat die Militärschläge in Venezuela als «kriminellen US-Angriff» auf das verbündete südamerikanische Land verurteilt. «Unsere Friedenszone wird gerade brutal angegriffen», schrieb der Präsident des sozialistischen Karibikstaates auf X. Díaz-Canel forderte die internationale Gemeinschaft auf, dringend darauf zu reagieren. Es handele sich um «Staatsterror gegen das mutige venezolanische Volk und gegen unser Amerika». (sda/dpa)
10:43
US-Botschaft warnt vor Reisen nach Venezuela
Die USA warnen vor Reisen nach Venezuela. «Reisen Sie nicht nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten sich an Ort und Stelle in Sicherheit bringen und das Land unverzüglich verlassen, sobald dies gefahrlos möglich ist», hiess es in einer Reisewarnung.

Die US-Botschaft in Bogota habe Kenntnis von den Berichten über Explosionen in und um Caracas erhalten. Sie warne Landsleute vor Reisen nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten zu Hause bleiben. Venezuela hat die höchste Reisewarnstufe – Stufe 4: Nicht reisen – aufgrund der Risiken für US-Amerikaner. (sda/dpa)

10:31
Trump: Maduro festgenommen
US-Präsident Trump hat auf Truth Social verkündet, dass Venezuelas Präsident Maduro zusammen mit seiner Frau festgenommen und aus dem Land geflogen worden sei. Er bestätigte zudem den US-Angriff auf Venezuela. Später soll eine Pressekonferenz stattfinden.
10:18
Luftfahrtbehörde verbietet Flüge im venezolanischen Luftraum
Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat Flüge rund um Venezuela untersagt. «In Zusammenhang mit den andauernden militärischen Aktivitäten» ist der Betrieb von kommerziellen und privaten US-Flügen in bestimmten Gebieten verboten. Das geht aus einer sogenannte Notam (Notice to Airmen, Hinweise an Piloten) hervor, die die FAA bei verschiedenen Gefahrensituationen und Lagen herausgibt. Konkret handelt es sich um die venezolanische Küstenstadt Maiquetía, die Karibikinsel Curaçao, um Piarco auf der Insel Trinidad sowie um San Juan auf Puerto Rico. (sda/dpa)

10:05
Weisses Haus hat noch nicht reagiert
Medienanfragen an das Pentagon wurden bisher nicht beantwortet. Journalisten wurden ans Weisse Haus verwiesen. Von dort gab es aber bisher noch keine Stellungnahme. (vro)

9:22
Maduro verurteilt Angriff
Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro verurteilt in einer ersten Stellungnahme den Angriff und rief den Notstand aus. Die «Bombardierung »bedrohe den internationalen Frieden und gefährde das Leben von Millionen von Menschen. Die Regierung wirft den USA eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor, was eine Verletzung der UN-Charta darstelle. Ziel der USA sei es, sich die Bodenschätze – wie die grossen Ölvorkommen – Venezuelas anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen. «Das wird ihnen nicht gelingen», hiess es in der Mitteilung. Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft der US-Regierung schon länger vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. (sda/vro)

9:21
Trump soll Angriff angeordnet haben
Jennifer Jacobs, CBS-Reporterin im Weissen Haus, meldete auf X, dass US-Präsident Trump die Angriffe in Venezuela angeordnet haben soll. Dies hätten US-Beamte erklärt.
9:20
Kolumbiens Präsident spricht von Angriff
Kurz nach den Explosionen erklärte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, dass Caracas bombardiert werde. «In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschiessen es mit Raketen.» Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten, forderte er.

9:19
Helikopter über der Stadt
Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

9:17
Rauchwolken beim Flughafen La Carlota
Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt.

9:15
Explosionen in Venezuelas Hauptstadt
Am frühen Samstagmorgen, 3. Januar 2026, ist es in der Hauptstadt Venezuelas zu mehreren Explosionen gekommen. Zudem wurden tieffliegende Flugzeuge gemeldet. Teile der Stadt waren ohne Strom, wie CNN berichtete. Zunächst war unklar, was dahintersteckte. (vro)

(sda/dpa/vro)

