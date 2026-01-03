Er sprach von einem sehr komplexen Manöver und lobte die beteiligten Einheiten: «Wenn Sie die Geschwindigkeit und die Gewalt gesehen hätten – es war unglaublich.» Nach seinen Worten durchbrachen US-Soldaten unter anderem speziell gesicherte Stahltüren; zudem habe eine grosse Zahl von Flugzeugen, Hubschraubern und Kampfjets bereitgestanden. (sda/dpa)
Trump verfolgte Festnahme live +++ Maduro soll sich auf Kriegsschiff befinden
- Am frühen Samstagmorgen, 3. Januar 2026, gab es in der venezolanischen Hauptstadt Caracas mehrere Explosionen.
- US-Präsident Donald Trump soll den Angriff angeordnet haben, wie US-Medien berichten. Auch Kolumbiens Präsident Gustavo Petro spricht von einem Angriff.
- Venezuelas Präsident Nicolás Maduro verurteilt den Angriff und spricht von einer Verletzung der UN-Charta.
- Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
- Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weissen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen.
Trump verfolgte Maduros Festsetzung live
Er sprach von einem sehr komplexen Manöver und lobte die beteiligten Einheiten: «Wenn Sie die Geschwindigkeit und die Gewalt gesehen hätten – es war unglaublich.» Nach seinen Worten durchbrachen US-Soldaten unter anderem speziell gesicherte Stahltüren; zudem habe eine grosse Zahl von Flugzeugen, Hubschraubern und Kampfjets bereitgestanden. (sda/dpa)
Maduro und seine Frau sollen auf dem Weg nach New York sein
Das Schiff Iwo Jima ist ein amphibisches Angriffsschiff der US-Navy, das in den 1960er-Jahren vor allem für den Transport von Marines und Hubschraubern konzipiert wurde. Bekannt wurde es unter anderem durch seine Einsätze im Vietnamkrieg sowie als Bergungsschiff der Apollo-Weltraummissionen. (sda/dpa)
Trump fordert Maduro zur Kapitulation auf
Am Samstagmorgen hatte der US-Präsident den Angriff auf Venezuela bestätigt. Im Gespräch mit Fox News sagte Trump, dass die US-Streitkräfte auch für einen zweiten Schlag vorbereitet gewesen wären. (sda/dpa)
JD Vance: «Man kann US-Justiz nicht entgehen»
US-Präsident Donald Trump habe deutlich gemacht: «Der Drogenhandel muss aufhören, und das gestohlene Öl muss an die Vereinigten Staaten zurückgegeben werden.»
Trump habe Maduro in der Vergangenheit «mehrere Auswege» angeboten. «Maduro ist der jüngste, der erfahren musste, dass Präsident Trump seine Worte ernst meint.» (sda/dpa)
And PSA for everyone saying this was "illegal":— JD Vance (@JDVance) January 3, 2026
Maduro has multiple indictments in the United States for narcoterrorism. You don't get to avoid justice for drug trafficking in the United States because you live in a palace in Caracas.
Lula verurteilt US-Angriff auf Venezuela
Als grösstes und wirtschaftsstärkstes Land in Lateinamerika ist Brasilien ein politisches Schwergewicht in der Region. Zudem teilt Brasilien eine lange Grenze mit Venezuela. Angesichts der Spannungen zwischen den USA und Venezuela hatte sich Lula zuletzt besorgt über die regionale Sicherheit gezeigt. (sda/dpa)
Venezuela beantragt Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats
Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen, den autoritären Staatschef Maduro gefasst und ausser Landes gebracht. Die Luftschläge richteten sich vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Maduro wurde in New York unter anderem wegen Drogendelikten angeklagt. (sda/dpa)
Argentiniens Präsident feiert Maduros Festsetzung
Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen und nach Angaben von Präsident Donald Trump auch den autoritären Staatschef Maduro gefasst und ausser Landes gebracht.
Milei ist ein vehementer Gegner der bisherigen venezolanischen Führung unter Maduro. Argentinien hatte dessen umstrittene Wiederwahl 2024 nicht anerkannt. (sda/dpa)
LA LIBERTAD AVANZA— Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026
VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/yexGuQfKvF
EU-Chefdiplomatin ruft zu Zurückhaltung auf
Die Europäische Union beobachte die Lage in Venezuela aufmerksam, heisst es im Post von Kallas. Die EU habe wiederholt erklärt, dass Maduro Legitimität fehle, und sich für einen friedlichen Übergang ausgesprochen. «Die Sicherheit der EU-Bürger in diesem Land hat für uns oberste Priorität», fügte die estnische Politikerin hinzu.
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erinnerte nach den US-Angriffen an das Völkerrecht – verzichtete dabei aber zunächst auch auf direkte Kritik. «Wir stehen an der Seite der venezolanischen Bevölkerung und unterstützen einen friedlichen und demokratischen Übergang», schrieb die deutsche Politikerin auf X. Jede Lösung müsse das internationale Recht und die Charta der Vereinten Nationen achten.
I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026
The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles…
Auch EU-Ratspräsident António Costa zeigte sich besorgt über die Entwicklungen. «Die Europäische Union ruft zur Deeskalation und zu einer Lösung unter vollständiger Achtung des Völkerrechts und der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätze auf», schrieb Costa auf X. Die EU werde sich weiterhin für eine friedliche, demokratische und inklusive Lösung in Venezuela einsetzen. (sda/dpa)
Maduro in New York angeklagt
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
Schweiz ruft zu Einhaltung des Völkerrechts auf
Die Einhaltung des internationalen Rechts beinhalte auch die Respektierung des völkerrechtlichen Gewaltverbots und der territorialen Integrität souveräner Staaten, schrieb Nicolas Bideau, der Kommunikationschef des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), am Samstag auf der Plattform X.
Die Schweizer Botschaft in Venezuela beobachte die Situation genau, hiess es in dem Post weiter. Ähnlich wie Bideau hatte sich zuvor auch schon die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas geäussert. (sda)
La situation est suivie de près par notre ambassade sur place. À ce stade et selon nos informations, aucun ressortissant suisse n’a été affecté. https://t.co/9N5seQoS05— Nicolas Bideau (@Chef_Komm_Eda) January 3, 2026
Venezuelas Innenminister: «Das Land ist ganz ruhig»
#AHORA | Diosdado Cabello: “Es un ataque contra #Venezuela. Desplegados y desde aquí llamamos a la calma a nuestro pueblo y confíen en el liderazgo, que nadie caiga en el desespero y facilitarle las cosas al enemigo invasor”— VPItv (@VPITV) January 3, 2026
Conéctate: https://t.co/hZaQLGrzxy pic.twitter.com/FzR0P48dCG
Russland verurteilt US-Angriff auf Venezuela
Wichtig sei jetzt, eine weitere Eskalation zu verhindern und den Dialog zu suchen. Russland sei zur Unterstützung bereit. «Lateinamerika sollte eine Friedenszone bleiben», hiess es in der Mitteilung weiter. Venezuela habe das Recht, «seine eigene Zukunft ohne destruktive, geschweige denn militärische Einmischung von aussen zu bestimmen». Russland unterstütze Venezuelas Behörden auch bei der Forderung, unverzüglich eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates einzuberufen. «Die russische Botschaft in Caracas arbeitet unter Berücksichtigung der Situation normal», teilte das Ministerium mit. Russische Staatsbürger seien nicht betroffen. Kremlchef Wladimir Putin hatte dem autoritären venezolanischen Staatschef, Nicolás Maduro, im Dezember angesichts wachsender Spannungen mit den USA seine Unterstützung zugesichert. (sda/dpa)
Venezuelas Vizepräsidentin fordert Lebenszeichen von Maduro
Senatsausschuss war nicht informiert
Tote bei Angriff
Venezuelas Verteidigungsminister ruft zum Widerstand auf
Spanien ruft zur Deeskalation auf
Zugleich bot die linke Regierung in Madrid ihre Hilfe an, um «eine friedliche und durch Verhandlungen erzielte Lösung der gegenwärtigen Krise zu erreichen». Das Aussenministerium beobachte die Lage in Venezuela und in Abstimmung mit seinen Partnern in der EU und den Ländern der Region, hiess es weiter in der Mitteilung. (sda/dpa)
Keine Opfer auf US-Seite
Trump lobt Einsatz
Auf die Frage, ob er sich die Zustimmung des Kongresses für das Vorhaben eingeholt habe oder wie es mit Venezuela weitergehe, sagte Trump, er wolle dazu bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago Stellung beziehen. Sie ist für 11.00 Uhr (17.00 Uhr in der Schweiz) angekündigt. (sda/dpa)
US-Vize-Aussenminister: Maduro wird zur Rechenschaft gezogen
A new dawn for Venezuela! 🙏 The tyrant is gone. He will now—finally—face justice for his crimes. 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/oNhW6b9soh— Christopher Landau (@DeputySecState) January 3, 2026
CBS News: Maduro wurde von US-Eliteeinheit gefasst
Die Einheit der US-Armee kam auch 2019 zum Einsatz, bei der der Anführer des Islamischen Staates (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, getötet wurde. (sda/dpa)
Iran verurteilt Angriffe
Venezuela gilt als einer der engsten Verbündeten des islamischen Systems. In politischen Kreisen in Teheran wächst laut Beobachtern daher die Sorge, der Iran könne das nächste Ziel der US‐Angriffe werden. (sda/dpa)
Venezuela ruft Ausnahmezustand aus
Unter dem Ausnahmezustand kann die Regierung Grundrechte weiter einschränken, die Streitkräfte und zivile Milizen aktivieren, die Kontrolle über Medien und die öffentliche Ordnung weiter verschärfen, sowie eine bewaffnete Verteidigung vorbereiten.
Zugleich rief die Regierung die Bevölkerung auf, sich zur Verteidigung gegen «die imperialistische Aggression» zu erheben. «Das Volk Venezuelas und seine bolivarischen Streitkräfte stehen bereit, um die Souveränität und den Frieden zu sichern», hiess es weiter. (sda/dpa)
Kuba verurteilt Angriff
US-Botschaft warnt vor Reisen nach Venezuela
Die US-Botschaft in Bogota habe Kenntnis von den Berichten über Explosionen in und um Caracas erhalten. Sie warne Landsleute vor Reisen nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten zu Hause bleiben. Venezuela hat die höchste Reisewarnstufe – Stufe 4: Nicht reisen – aufgrund der Risiken für US-Amerikaner. (sda/dpa)
Trump: Maduro festgenommen
Luftfahrtbehörde verbietet Flüge im venezolanischen Luftraum
Weisses Haus hat noch nicht reagiert
Maduro verurteilt Angriff
Trump soll Angriff angeordnet haben
🚨BREAKING via @CBSNews: President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials said, as the administration early Saturday ratcheted up its campaign against the regime of President Nicolás Maduro. via @JimLaPorta and me— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026
Kolumbiens Präsident spricht von Angriff
En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
Bombardean con misiles.
Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato.
Helikopter über der Stadt
#URGENTE | Helicópteros sobrevuelan Caracas https://t.co/Y82wuqyJQU pic.twitter.com/sbMZTADvHN— VPItv (@VPITV) January 3, 2026
Rauchwolken beim Flughafen La Carlota
#URGENTE Nos hacen llegar este video de lo que sería parte del ataque a la base aérea La Carlota, en Caracas. pic.twitter.com/SaOWhnXs4U— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026
Explosionen in Venezuelas Hauptstadt
(sda/dpa/vro)