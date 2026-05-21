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US-Einsatzkräfte finden drei Drogentote – und geraten selbst in Not

US-Einsatzkräfte finden drei Drogentote – und geraten selbst in Not

Bei einem mutmasslich durch Drogenkonsum ausgelösten Notfall sind im US-Bundesstaat New Mexico drei Menschen gestorben und mehr als ein Dutzend Einsatzkräfte nach Kontakt mit einer unbekannten Substanz ins Krankenhaus gekommen.
21.05.2026, 04:2221.05.2026, 04:22

Ersthelfer, die die leblosen Menschen in einem Haus vorfanden, hätten kurz darauf über Beschwerden geklagt, teilte der Bürgermeister der Ortschaft Mountainair mit – die Rede war von Kopfschmerzen, Schwindel und Erbrechen. Grund dafür sei ein gefährlicher Stoff, der seine Wirkung nach ersten Erkenntnissen nicht über die Luft, sondern durch direkten Kontakt entfaltet habe.

epa12644603 DEA agents watch drug packages found in the cargo vessel seized by Spanish police and the Spanish Navy 535 km off the coast of the Canary Islands arrives at the port of Santa Cruz de Tener ...
Ermittler der US-Antidrogenbehörde DEA. (Symbolbild)Bild: keystone

Neben den drei Toten sei eine vierte Person in dem Haus vorgefunden worden, die nun medizinisch behandelt werde. Gefahrengut-Experten würden den Vorfall untersuchen, hiess es. (sda/dpa)

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