Halbe Tonne Amphetamin in Zypern sichergestellt

Fahnder des Zolls und der Polizei der EU-Inselrepublik Zypern haben in einem Lager des Flughafens der Hafenstadt Larnaka 500 Kilogramm des Amphetamins Mephedron sichergestellt. «Es ist die grösste Drogenmenge dieser Art, die je auf Zypern sichergestellt worden ist», sagte der Sprecher der zyprischen Polizei, Christos Andreou, am Freitag im zyprischen Rundfunk.

Amphetamin in Pillenform. Bild: Shutterstock

Diese stimulierende synthetische Droge sei aus einem Nicht-EU-Land in Fässern nach Zypern per Flugzeug geschickt worden, teilte der Polizeisprecher weiter mit. «Wir suchen jetzt, wer die Drogen bestellt hat und wohin sie weitergeleitet werden sollten», fügte er hinzu. Die Ermittlungen liefen auf «Hochtouren», hiess es. Zyprische Medien berichteten, die Drogen seien aus Indien abgeschickt worden und sollten in ein anderes EU-Land weitergeleitet werden. (saw/sda/dpa)