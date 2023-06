Messerangriff in der Strassenbahn: Mann in Nottingham erstochen

Mehr «International»

In der englischen Stadt Nottingham ist es erneut zu einem tödlichen Messerangriff gekommen.

Der Mann erlag in Nottingham seinen Stichverletzungen. Bild: Shutterstock

Wie die Nottinghamshire Police am Montag mitteilte, wurde ein zwischen 30 und 40 Jahre alter Mann am Vormittag in der Strassenbahn erstochen. Trotz Bemühungen der Rettungsdienste sei er noch vor Ort gestorben, hiess es in der Mitteilung weiter. Ein Mann sei am Tatort wegen Mordverdachts festgenommen worden. Es handle sich um einen isolierten Vorfall und nach weiteren Tatverdächtigen werde nicht gesucht, so die Ermittler.

Der Vorfall sei tragisch, sagte Chief Constable Kate Meynell von der Nottinghamshire Police der Mitteilung zufolge. Sie fügte hinzu: «Wir wissen, dass noch andere Fahrgäste an Bord waren zu dem Zeitpunkt und verstehen, wie furchteinflössend das für jeden gewesen sein muss, der das gesehen hat.» Über die Hintergründe der Tat teilte die Polizei zunächst nichts mit.

Erst vor zwei Wochen hatte ein Angreifer mit einem Messer drei Menschen in Nottingham getötet. Anschliessend fuhr er mit einem Transporter durch die Stadt und verletzte drei weitere. Auch in diesem Fall gab es bislang keine Hinweise auf ein mögliches Motiv. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten stellte die Polizei nicht her. (saw/sda/dpa)