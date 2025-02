In London kam es in der Nacht zum Samstag zu einem Brand in einem grösseren Luxushotel. Bild: Shutterstock

Brand in Londoner Luxushotel: 100 Menschen evakuiert – Feuer unter Kontrolle

Die Londoner Feuerwehr hat den Brand in einem Luxushotel im Zentrum der Metropole in der Nacht zum Samstag eingedämmt. «Das Feuer ist jetzt vollständig unter Kontrolle», sagte ein Feuerwehrmann der Nachrichtenagentur PA. Das Hotel werde eine umfangreiche Renovierung brauchen. Über 100 Menschen waren zuvor aus dem edlen Chiltern Firehouse in Sicherheit gebracht worden.

In dem Fünf-Sterne-Haus im Stadtteil Marylebone hätte eigentlich an diesem Sonntagabend eine After-Show-Party nach der Vergabe der britischen Filmpreise stattfinden sollen. «Wir haben noch keine Bestätigung dafür, was das Feuer verursacht hat, aber die Feuerwehr ermittelt. In der Zwischenzeit bleibt das Chiltern Firehouse bis auf Weiteres geschlossen», sagte Hotelbesitzer Andre Balazs.

20 Löschfahrzeuge und über 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. In den sozialen Medien hatten sich schnell Bilder und Videos von den Flammen aus dem Edelhotel verbreitet. Das Chiltern Firehouse war vor dem Umbau eine Feuerwache.

Bar und Restaurant des Hotels gelten als sehr beliebt bei Prominenten. Sky News erinnerte an einen Besuch von Taylor Swift im vergangenen Jahr, PA an die Party zum 50. Geburtstag von Kylie Minogue im Jahr 2018. Medien zufolge kostet ein Zimmer etwa 750 Pfund (umgerechnet fast 900 Euro) pro Nacht. (sda/dpa)