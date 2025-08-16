sonnig18°
DE | FR
burger
Blogs
Sektenblog

Freikirchen warnen vor Pornosucht in und treffen Massnahmen

epa12257827 A porn site access page on a computer in London, Britain, 24 July 2025. The UK government is introducing stricter rules on age verification for porn sites in the UK from 25 July 2025. The ...
In vielen Religionen und Glaubensgemeinschaften ist das Schauen von Pornos ein Tabu.Bild: keystone
Sektenblog

Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen

Ein Grossteil der Gläubigen aus Freikirchen konsumiert offenbar Pornovideos. Die Plattform jesus.ch spricht gar von einer Porno-Epidemie.
16.08.2025, 07:5116.08.2025, 07:51
Hugo Stamm
Hugo Stamm
Mehr «Blogs»

Die meisten Religionen und Glaubensgemeinschaften tun sich schwer mit der Sexualität. Viele sehen in ihr eine Energie, die die Kraft des Glaubens in den Schatten stellt. Sex ist für sie ein Phänomen, das sie bei den Gläubigen nur schwer bändigen können. Es ist für viele Geistliche und Religionsführer eine Kränkung, dass weltliche Energien religiöse dominieren.

Viele christliche, jüdische und islamische Gemeinschaften verbannen deshalb die Sexualität mit repressiven Dogmen in die Ehe. Sex vor der Ehe ist ein Tabu, Homosexualität eine Sünde, Onanie verpönt und Pornographie des Teufels.

Sexualität als starke spirituelle oder göttliche Energie

Selbst der Buddhismus hat kein unverkrampftes Verhältnis zur Sexualität, müssen doch die Mönche zölibatär leben. Das begünstigt sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen, wie Berichte aus Thailand in diesen Tagen belegen. Auch hier: Tugenden wie Achtsamkeit, Respekt, Rücksicht und Harmonie werden zu Floskeln, wenn sich der sexuelle Drang bemerkbar macht.

Anders in manchen esoterischen Gruppen. Diese kultivieren die Sexualität als starke spirituelle oder göttliche Energie, was oft zu Promiskuität, Partnertausch oder Polyamorie führt. Diese permissive Haltung ist ebenfalls problematisch, weil sie oft zu einem Machtgefälle führt.

Dabei profitieren meist Gurus und männliche Anhänger. Frauen hingegen müssen sich oft im Namen der spirituellen Entwicklung unterordnen und werden ausgenutzt.

Von den christlichen Gemeinschaften kämpfen vor allem Freikirchen und die katholische Kirche mit repressiven und moralischen Dogmen gegen den Sexualtrieb. Selten mit Erfolg. Ein grosses Gefahrenpotential sehen sie speziell beim weit verbreiteten Pornokonsum.

«Ein erstaunlich hoher Prozentsatz von Männern und eine überraschende Anzahl von Frauen, die regelmässig eine christliche Gemeinde besuchen, kämpfen gegen eine Pornosucht.»
jesus.ch

Auch beim Drang nach Sexvideos sind die konservativen christlichen Glaubensgemeinschaften meist auf verlorenem Posten, was ihr Glaubensverständnis arg ins Wanken bringt. Denn der Pornokonsum ist für sie eine Sünde.

Die freikirchliche Plattform jesus.ch spricht von einer Porno-Epidemie. «Ein erstaunlich hoher Prozentsatz von Männern und eine überraschende Anzahl von Frauen, die regelmässig eine christliche Gemeinde besuchen, kämpfen gegen eine Pornosucht», schreibt sie.

Der amerikanische Autor Sam Black habe bei einer Untersuchung herausgefunden, dass offenbar zwei Drittel der freikirchlichen Männer und ein Drittel der Frauen mit der Pornografie kämpfen. 37 Prozent konsumierten wöchentlich mehrmals Pornovideos.

Autor Sam Blacj
Sam Black, Autor des Buchs «The Healing Church». screenshot: instagram

Tonnenschwere Last auf den Schultern

Black behauptet, Männer und Frauen seien «oft mit Porno-Konsum aufgewachsen. Im Erwachsenenalter tragen sie bereits eine tonnenschwere Last auf ihren Schultern». Die University of Oklahoma habe festgestellt, dass es einen direkten Zusammenhang gebe zwischen der Konsum-Häufigkeit von Porno und der Frage, ob jemand sich in seiner Gemeinde engagiere.

Auch die freikirchliche Plattform livenet.ch hat sich mit der Pornografie auseinandergesetzt. In einem Artikel zitiert sie die Münchner Sexualtherapeutin Heike Melzer.

Diese behauptet, der regelmässige Porno-Konsum verändere die Gehirnstruktur. Wörtlich: Insbesondere wenn noch Selbstbefriedigung dazukomme, habe dies eine ähnliche Wirkung «wie bei Kokain.» Wie Drogensüchtige müssten die Betroffenen die Dosis stetig steigern.

Freikirchliche Exponenten haben sich dem Problem angenommen und die Aktion porno-frei.ch gegründet. Sie ist eine Antwort auf die «wachsende Not unter Männern und Frauen». Ihre Homepage bietet einen Überblick über Angebote zu Prävention, Beratung, Schulung und Bildung von Freiheitsgruppen.

«Starte jetzt mit uns in 30 pornofreie Tage!»

Zur Beratung gehört auch das Programm «Starte jetzt mit uns in 30 pornofreie Tage!» Gefordert wird ein «Nein zu Pornos», denn diese würden verdrehen und missbrauchen, «was Gott uns geschenkt hat!».

Die Gläubigen der Aktion haben die Vision, ein flächendeckendes Netzwerk an Freiheitsgruppen in der Schweiz aufzubauen. «Ehrenamtliche Freiheitskämpfer lassen sich von unserem Team an einem unserer Pioniertage trainieren und ausrüsten, wie man eine Gruppe starten und führen kann, um andere Männer auf dem Weg in die Freiheit zu unterstützen.»

Ich persönlich bezweifle, dass dies funktioniert. Mir scheint, dass der moralische Aspekt dabei das grössere Problem darstellt als der Pornokonsum. Die Pastoren reden den Gläubigen ins Gewissen und stellen Porno als Sünde dar, an der Gott und Jesus keinen Gefallen hätten.

Dabei züchten sie bei den Betroffenen einen seelischen Zwiespalt. Da es offensichtlich den wenigsten gelingt, ihren Porno-Konsum zu zügeln, entwickeln sie Schuldgefühle und Angst. Angst, von Gott fallengelassen zu werden und am Jüngsten Tag nicht zu den Geretteten zu gehören.

Porno dominiert das Bewusstsein

Somit wird das Thema Porno für sie noch mächtiger und dominiert ihr Bewusstsein, was die Enthaltung weiter erschwert. Dieser psychologische Prozess kann zu einer Fixierung und zu einem Zwang führen. Damit treiben die Aktionen der «Freiheitskämpfer» viele Gläubigen erst recht in den Pornokonsum.

Sektenblog

Sektenblog

Sektenblog
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
von Hugo Stamm
461
Sektenblog
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
von Hugo Stamm
335
videovideo
Sektenblog
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
von Hugo Stamm
271
Sektenblog
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
von Hugo Stamm
335
Sektenblog
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
von Hugo Stamm
221
Sektenblog
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
von Hugo Stamm
420
Sektenblog
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
von Hugo Stamm
415
Sektenblog
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
von Hugo Stamm
662
Sektenblog
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
von Hugo Stamm
608
Sektenblog
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
von Hugo Stamm
168
Sektenblog
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
von Hugo Stamm
575
Sektenblog
Sekten? Das sind immer die anderen
von Hugo Stamm
1.1k
Sektenblog
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
von Hugo Stamm
313
Sektenblog
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
von Hugo Stamm
1.1k
Sektenblog
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
von Hugo Stamm
371
Sektenblog
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
von Hugo Stamm
321
Sektenblog
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
von Hugo Stamm
268
Sektenblog
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
von Hugo Stamm
194
Sektenblog
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
von Hugo Stamm
294
Sektenblog
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
von Hugo Stamm
570
videovideo
Sektenblog
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
von Hugo Stamm
261
videovideo
Sektenblog
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
von Hugo Stamm
268
Sektenblog
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
von Hugo Stamm
358
videovideo
Sektenblog
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
von Hugo Stamm
336
Sektenblog
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
von Hugo Stamm
186
Sektenblog
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
von Hugo Stamm
136
videovideo
Sektenblog
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
von Hugo Stamm
371
videovideo
Hugo Stamm, Sektenblog
Bild: zvg
Hugo Stamm
Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.
Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.

Du kannst Hugo Stamm auf Facebook und in seinem Podcast «Sekten mit Hugo Stamm» folgen.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mekka Reloaded - Gott, Kommerz und Grössenwahn
1 / 11
Mekka Reloaded - Gott, Kommerz und Grössenwahn
Das moderne Mekka ist in Beton gegossener Grössenwahn. Neben der Grossen Moschee, die wieder einmal erweitert wird, ragt eine Kopie des Big Ben in die Höhe – sechs Mal so gross wie das Original.
quelle: ap / mosa&#039;ab elshamy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Oil Productions» produziert in Lausanne «Fairtrade»-Porno
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Putin und Trump sind aus Alaska abgereist +++ Melania Trump übergibt Putin Brief
5
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
4
Pendler konnten nicht in die 2. Klasse und kassierten Aufpreis
5
Netanjahu träumt von «Gross-Israel»
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Das sind die Schweizer Wetterrekorde
4
Die besten Memes und Karikaturen zu Trump und Putin in Alaska
5
Chiesa schiesst Liverpool zum Last-Minute-Auftaktsieg +++ Leverkusen glückt Neustart
Es ist immer noch ein Porsche (auch ohne das Geräusch)
Der Porsche Macan ist jetzt vollelektrisch. Es ist zwar nicht sicher, ob er ebenso viele Käufer*innen wie sein Vorgänger mit Verbrennungsmotor überzeugen wird, doch eines ist sicher: In Sachen Technologie knausert er ganz und gar nicht.
Der Macan ist tot, es lebe der Macan! Zehn Jahre nach seiner Markteinführung verabschiedet sich der kompakte SUV von Porsche vom Verbrennungsmotor und wird zu einem vollelektrischen Fahrzeug. Ein klarer, fast schon brutaler Bruch, denn dieses Benzin- und Dieselmodell hatte sich als Säule der Modellpalette und als Verkaufsschlager des Hauses etabliert (27 % des Gesamtumsatzes im Jahr 2023).
Zur Story