Zugverkehr am Ärmelkanal gestört – alle Fahrten von und nach London gestrichen
Wegen Problemen mit der Oberleitung im Eurotunnel ist der Zugverkehr zwischen Grossbritannien und dem europäischen Kontinent massiv gestört. Ein Autozug war demnach durch den Stromausfall liegengeblieben, hiess es in einer Mitteilung des Betreibers für Personenzüge Eurostar.
Zug musste im Tunnel anhalten
Das Bahnunternehmen hat nach Problemen mit der Stromversorgung bis auf Weiteres alle Züge zwischen London, Paris, Amsterdam und Brüssel gestrichen.
«Es gab ein Problem mit der Stromversorgung des Ärmelkanaltunnels, woraufhin ein Shuttlezug im Tunnel anhielt», teilte eine Eurostar-Sprecherin am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Bis das Problem behoben sei, würden alle Fahrten von und nach London bis auf Weiteres ausgesetzt.
Passagiere in London gestrandet
Eurostar betreibt Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Mit dem Le-Shuttle-Autozug können Autofahrer zwischen Calais und dem englischen Folkestone durch den Eurotunnel reisen. Auf der Le-Shuttle-Webseite hiess es, der Betrieb sei derzeit wegen eines Problems mit der Stromversorgung auf beiden Seiten des Ärmelkanals ausgesetzt.
Die BBC veröffentlichte Bilder von Hunderten Menschen, die sich im Wartebereich am Bahnhof St. Pancras in London versammelt hatten. (sda/awp/dpa)
