Wie lange dauert eigentlich eine Zugfahrt nach Barcelona? Hier findest du es heraus

Sommerzeit ist Reisezeit. Dabei benutzen Schweizerinnen und Schweizer drei grosse Reiseverkehrsmittel: Den Zug, das Auto oder das Flugzeug. Doch ist man mit Fliegen wirklich immer schneller? Schätze hier mit.

Der Monatsrekord am Flughafen in Zürich liegt bei 3'151'369 beförderten Passagieren und datiert von Juli 2019. Im Sommer 2025 steuern wir auf einen neuen Rekord zu, wie aktuelle Zahlen zeigen. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact reist eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer mit dem Flugzeug, danach folgt das Auto und schliesslich der Zug.

Doch wie viel Zeit spart man damit wirklich? Schätze hier, wie lange eine Reise in diese sechs beliebten europäischen Städte dauert.

Die Zahlen Um die tatsächliche Reisezeit besser zu simulieren, haben wir folgende Annahmen getroffen:



Auto: Abfahrt ab Zürich HB, alle vier Stunden Fahrzeit werden 30 Minuten für Pausen und Tanken hinzugerechnet.

Zug: Abfahrt ab Zürich HB, zusätzliche Reisedauer, wenn das Zentrum des Ziels nicht der Ankunftsbahnhof ist.

Flugzeug: Abfahrt ab Zürich HB, Zugfahrt an den Flughafen, eine Stunde für vor dem Abflug, eine halbe Stunde für Ankunft und zusätzlich noch allfällige Reisedauer vom Flughafen ins Zentrum.



Für alle Verkehrsmittel wird die schnellste verfügbare Variante im August 2025 gewählt. Für den Zürich HB haben wir uns nicht aus regionalpatriotischen Gründen entschieden, sondern weil es sich dabei um den grössten Verkehrsknotenpunkt der Schweiz handelt.

Rom

Zentrum: Centro Storico

Flugzeug

Nach Rom gibt es ab Zürich gleich mehrere Direktflüge pro Tag. Die reine Flugzeit beträgt 90 Minuten. Dazu kommen die oben genannten zusätzlichen 90 Minuten für Abfertigung am Flughafen sowie 10 Minuten vom Zürich HB an den Flughafen. In Rom selbst ist die Verbindung ins Zentrum durch einen Shuttle-Bus gewährleistet. Damit geht es in 34 Minuten an die Piazza Navona und von dort zu Fuss in 7 Minuten ins Centro Storico. Die gesamte Reisezeit beträgt 3 Stunden und 51 Minuten.

Zug

Mit dem Zug geht es ab Zürich HB mit Umsteigen in Milano in 7 Stunden und 6 Minuten nach Roma Termini. Auch diese Verbindung geht mehrfach jeden Tag. Von dort geht es in 25 Minuten bis zum Centro Storico. Die Reisezeit beträgt hier also 7 Stunden und 31 Minuten.

Auto

Bei perfekter Verkehrslage geht es mit dem Auto über Mailand und Florenz ins Centro Storico in 8 Stunden und 30 Minuten Fahrzeit. Mit zwei 30-minütigen Pausen landen wir bei 9 Stunden und 30 Minuten. In der Realität kommt hier wohl noch etwas mehr Reisezeit durch Stau dazu.

Barcelona

Zentrum: Plaça de Catalunya

Flugzeug

Auch nach Barcelona gehen mehrere Flüge pro Tag ab Zürich. Mit dem schnellsten ist man in einer Flugzeit von etwa 100 Minuten in der katalanischen Stadt und in weiteren 37 Minuten an der Plaça de Catalunya. Die Reisezeit beträgt also 3 Stunden und 57 Minuten.

Zug

Mit dem Zug bis Barcelona ist etwas komplizierter als nach Rom. Die schnellste Verbindung ab Zürich HB führt über Genf nach Lyon und von dort schliesslich nach Barcelona Sants. Von dort gibt es gleich mehrere verschiedene Verbindungen zur Plaça de Catalunya, die schnellste dauert nur 9 Minuten. Gesamtreisezeit: 10 Stunden und 38 Minuten.

Auto

Mit dem Auto geht es über Genf, Lyon, Montpellier und Girona nach Barcelona. Die reine Fahrzeit beträgt dabei bei perfekten Bedingungen 10 Stunden und 21 Minuten. Mit zwei Pausen landen wir hier bei 11 Stunden und 21 Minuten.

Venedig

Zentrum: Piazza San Marco

Flugzeug

Einmal wie Jeff Bezos über den Markusplatz spazieren. Das geht mit dem Flieger ab Zürich mehrmals täglich in nur einer Stunde und fünf Minuten Flugzeit. Dann ist man allerdings erst im Aeroporto Marco Polo. Von hier geht es mit dem Schiff über den Kanal bis zur Rialto-Brücke und schliesslich noch kurz zu Fuss zur Piazza San Marco, das dauert etwa eine Stunde und elf Minuten. Die gesamte Reisezeit beträgt 3 Stunden und 56 Minuten.

Zug

Einmal am Tag um 8.33 Uhr fahren die SBB direkt nach Venezia Santa Lucia. Das dauert 6 Stunden und 9 Minuten. Hier steigt man in ein Vaporetto und ist in weiteren 20 Minuten auf dem Markusplatz.

Auto

Die Autofahrt nach Venedig dauert im besten Fall nur gerade 5 Stunden und 30 Minuten. Als Endpunkt haben wir ein Parkhaus auf der Insel neben dem Bahnhof gewählt. Von hier aus müssen aber auch Autofahrende in ein Vaporetto umsteigen und weitere 25 Minuten Fahrzeit mit dem öffentlichen Verkehr in Kauf nehmen. Fürs Parkieren und Umsteigen berechnen wir weitere 20 Minuten.

Berlin

Zentrum: Berlin-Mitte

Flugzeug

Wer mit dem Flieger zur deutschen Hauptstadt will, muss über den berühmt-berüchtigten Flughafen Berlin-Brandenburg. Die Flugzeit dauert zwar nur eine Stunde und 25 Minuten, fast genauso lange dauert aber die S- und U-Bahnfahrt nach Berlin-Mitte. Die gesamte Reisezeit beträgt dabei also drei Stunden und 50 Minuten.

Zug

Mit dem Zug kommt man von Zürich aus über Basel und Frankfurt in 8 Stunden und 4 Minuten nach Berlin Hauptbahnhof. Von dort dauert die Busfahrt mit Umsteigen lediglich 13 Minuten. Als Alternative bietet sich für eine Zugfahrt nach Berlin auch der Nachtzug an. Dieser dauert zwar länger, im besten Fall verbringt man einen Grossteil der Reise aber im Land der Träume.

Auto

Mit dem Auto dauert die Fahrt über Stuttgart, Würzburg und Jena nach Berlin-Mitte bei bester Verkehrslage 7 Stunden und 50 Minuten. Damit kommt man laut unserer Definition gerade noch um eine zweite Pause herum, die gesamte Reisezeit beträgt demnach 8 Stunden und 20 Minuten.

London

Zentrum: Trafalgar Square

Trafalgar Square Achtung: Passpflicht und Visa

Flugzeug

London ist bei Schweizerinnen und Schweizern für Wochenendtrips besonders beliebt. Ab Zürich erreicht man die Metropole mit dem Flugzeug direkt über mehrere Flughäfen. Die Reise vom London City Airpot, Gatwick oder Heathrow an den Trafalgar Square dauert mit 45 bis 50 Minuten etwa gleich lange. Die gesamte Reisezeit beträgt damit 4 Stunden und 10 Minuten. Da mit einem Flug nach Grossbritannien eine EU-Aussengrenze überquert wird, addieren wir hier aber nochmals 30 Minuten Wartezeit bei Ankunft dazu. Damit landen wir bei 4 Stunden und 40 Minuten.

Zug

Die reine Fahrzeit von Zürich HB über Paris nach London St. Pancras beträgt nur gerade fünfeinhalb Stunden. Der Bahnhofswechsel vom Gare de Lyon an den Gare du Nord sowie das Überqueren der EU-Aussengrenze machen Reisenden hier aber einen Strich durch die Rechnung. Bei guter Planung der Reise transferiert man in Paris von Bahnhof zu Bahnhof in unter 30 Minuten. Für die Passkontrolle beim Ein- und Aussteigen sowie das Boarding des Eurostars berechnen wir weitere eineinhalb Stunden. Von St. Pancras an den Trafalgar Square dauert es mit Umsteigen weitere 25 Minuten. Das macht insgesamt 8 Stunden und 51 Minuten.

Auto

Mit dem Auto geht es über den Autoverlad durch den Eurotunnel am schnellsten an den Trafalgar Square. Der Transport durch den Eurotunnel dauert nur 35 Minuten, den Zeitslot bucht man dafür am besten im Voraus. Die Betreiber empfehlen, dass man 75 Minuten vor dem Verlad mit dem Check-In beginnt. Hinzu kommen zwei Pausen à 30 Minuten. Damit hat man etwa 12 Stunden, bis man von Zürich aus am Trafalgar Square eintrifft.

Budapest

Zentrum: Deák Ferenc tér

Flugzeug

Der schnellste Flug von Zürich zum Liszt-Ferenc-Flughafen in Budapest dauert gerade einmal 1 Stunde und 35 Minuten. Von da geht es mit der Metro in 33 Minuten zum Platz Deák Ferenc tér, welcher sich im touristischen Zentrum der Stadt befindet. Die gesamte Reise dauert damit etwa 3 Stunden und 48 Minuten.

Zug

Die SBB bieten einmal am Tag eine direkte Verbindung nach Budapest-Keleti an. Damit fährt man in 10 Stunden und 39 Minuten in die Hauptstadt Ungarns. Auch hier bietet sich der Nachtzug an. Dort steigt man in die U-Bahn und ist mit Umsteigen in 18 Minuten im Zentrum. Insgesamt dauert die Reise damit knapp unter 11 Stunden.

Auto

Es ist eine lange Autofahrt nach Ungarn. Sie führt über Linz und Wien in 971 Kilometern nach Budapest. Bei perfekter Verkehrslage schafft man das mit zwei Pausen in 10 Stunden und 20 Minuten.

Die Resultate

Das habt ihr geschätzt:

Ergebnisse

Und das sind die tatsächlichen Reisezeiten auf halbe Stunden gerundet:

Dein Lieblingsreiseziel fehlt? Dann schreib es uns in die Kommentare und wir schreiben (vielleicht) eine Folgestory.