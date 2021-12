Explosion zerstört Mehrfamilienhaus in Nordbelgien

Eine schwere Explosion hat am Freitag grosse Teile eines Mehrfamilienhauses in der nordbelgischen Stadt Turnhout zerstört. Offiziellen Angaben zufolge war zunächst unklar, ob Menschen getötet wurden. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden, eine Frau war zunächst noch in dem zum Teil eingestürzten Gebäude eingeschlossen. Rettungskräfte versuchten sie zu bergen, konnten bis zum Abend allerdings keinen Erfolg verkünden.

Das Unglück ereignete sich am Freitag in der Stadt Turnhout.

Das Unglück ereignete sich am Freitag in der Stadt Turnhout. Bild: keystone

Vierjähriger bekommt an Querdenker-Demo Pfefferspray ab – so reagiert die Mutter

Kontroverse um Strand nur für Frauen und Kinder in Bangladesch

Ein mit rosa Flaggen markierter Strandabschnitt nur für Frauen und Kinder hat in Bangladesch eine Kontroverse ausgelöst. So schlossen ihn Behörden nur wenige Stunden nach seiner Eröffnung. Man habe der Meinung der Menschen Rechnung getragen, erklärte der örtliche Behördenchef Reportern in dem überwiegend muslimischen und konservativen Land in Südasien.