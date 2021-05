EU-Parlamentspräsident gegen Verbot von Kurzstreckenflügen

Swiss-Geschäftskunden wollen nach Corona weniger fliegen – mit einer Ausnahme

Auch nach der Pandemie werden viele Business-Reisende auf Flugreisen verzichten, da sie sich an Online-Meetings gewöhnt haben. Doch auf der Teppichetage herrscht ein anderes Denken.

Wenn es wenigstens Turbulenzen gäbe, dürften sich so manche Aviatiker denken. Doch die europäische Luftfahrt steht nach wie vor mehrheitlich still, die Flugzeuge sind am Boden. «Wir sind noch immer in einer schwierigen Situation, die vergleichbar ist mit der im vierten Quartal», sagte Swiss-Chef Dieter Vranckx kürzlich im Interview mit dieser Zeitung. Das vierte Quartal? Da lag der Umsatz 75 Prozent unter Vorjahr.

Umso mehr hoffen Swiss und Co. auf einen raschen Buchungsanstieg dank den …