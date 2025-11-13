klar
DE | FR
burger
International
ESC

Kanada will an den ESC

Kanada will an den ESC

Wird der ESC auch bald ein Land aus Amerika zulassen? In Kanada gibt es entsprechende Bestrebungen.
13.11.2025, 04:4913.11.2025, 04:49
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

In Kanada wird erwogen, sich um die Teilnahme am Eurovision Song Contest zu bewerben. Im aktuellen Entwurf für den Staatshaushalt findet sich ein entsprechender Eintrag. In einem Abschnitt darüber, das kulturelle Gut des nationalen Senders CBC zu schützen, wird der Wettbewerb explizit angesprochen.

In dem Dokument heisst es: «Die Regierung wird eine Modernisierung des Auftrags von CBC/Radio-Canada prüfen, um dessen Unabhängigkeit zu stärken, und arbeitet gemeinsam mit CBC/Radio Canada daran, eine Teilnahme am Eurovision Song Contest zu prüfen». Der kanadische Finanzminister François-Philippe Champagne sagte gegenüber dem britischen «The Guardian», dass die 'Idee von Leuten kommt, die damit beschäftigt sind'. Unklar ist, ob er damit die Europäische Rundfunkunion (EBU), die den Wettbewerb organisiert, meinte.

Der kanadische Staatssender CBC/Radio Canada ist ein assoziiertes Mitglied der EBU, wie auch Australien. Das Land Down Under durfte 2015 am Wettbewerb auf Einladung der EBU am ESC teilnehmen, der damals seinen 60. Geburtstag feierte.

Finanzminister unterstützt das Vorhaben

Der kanadische Finanzminister befürwortet eine Teilnahme. «Ich denke, es ist eine Plattform, auf der Kanada glänzen kann», sagte Champagne vergangene Woche dem Sender Global News.

«Es geht darum, unsere Identität zu schützen – ja, wir wollen unsere Souveränität bewahren, aber wir wollen auch Menschen aus dem Kunst- und Filmsektor unterstützen, damit sie weltweit erfolgreich sein können. Und wir haben als Kanadierinnen und Kanadier viel zu bieten.»

Im März hatte der kanadische Premierminister Mark Carney bei einem Besuch in Frankreich und Grossbritannien gesagt, dass Kanada «das europäischste aller nicht-europäischen Länder» sei. Nach Informationen des «Guardian» soll Carney, der lange in Grossbritannien lebte und arbeitete, eine Beteiligung an dem Musikwettbewerb unterstützen. Der Direktor des ESC, Martin Green, bestätigte, dass es Gespräche mit dem kanadischen Sender CBC gibt.

«Das Gespräch mit CBC/Radio-Canada befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, und wir freuen uns darauf, den Austausch fortzusetzen», erklärte er in einer Stellungnahme gegenüber dem «Guardian». «Es ist für uns immer erfreulich zu sehen, dass Rundfunkanstalten Teil der grössten Live-Musikshow der Welt sein möchten.» Eine Kanadierin hat sogar den Preis schon einmal gewonnen. Céline Dion – für wen sie antrat, ist bestens bekannt.

Bildnummer: 56703200 Datum: 01.05.1988 Copyright: imago/teutopress Celine Dion (S
Céline Dion gewann 1988 den ESC für die Schweiz.

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Tesla kollabiert in Deutschland
3
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
4
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
5
Russland baut im Eiltempo Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter
Meistkommentiert
1
Bürgerliche wollen Kriegsmaterialgesetz stark lockern – doch nicht für die Ukraine
2
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
3
Emails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
4
Femizid von Rupperswil: Beschuldigter übergoss seine Frau mit heissem Öl
5
Fedpol-Chefin überstimmte Mitarbeiter bei Einreiseverbot für Rechtsextremen Martin Sellner
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
3
Nobelpreisträgerin: «Putin lacht über Trumps Friedensversuche»
4
GC muss einige Wochen auf Topskorer Asp Jensen verzichten +++ Erster Sieg von Auger-Aliassime
5
Ab 2026 müssen alle Wehrpflichtigen bis 40 in den Zivilschutz
Israel will den See Genezareth mit entsalztem Meerwasser retten
Es handelt sich um eine weltweite Premiere: Erstmals wird entsalztes Meerwasser in einen Süsswassersee geleitet.
Nach jahrelangen Vorbereitungen hat Israel am 23. Oktober ein bahnbrechendes Projekt eingeweiht: Die Wasserbehörde Mekorot hat damit begonnen, entsalztes Wasser in den See Genezareth im Norden des Landes zu leiten, wie die Times of Israel berichtet. Der See ist das grösste Süsswasserreservoir des Landes, doch sein Wasserstand ist nach jahrelangen Dürreperioden gefährlich gesunken. Mit dem weltweit ersten Versuch, einen natürlichen Süsswassersee mit aufbereitetem Meerwasser aufzufüllen, will Israel den See retten.
Zur Story