Jacques M. ist ein Phantom in Crans-Montana. bild: montage watson

Die Spur des Barbetreibers in Crans-Montana führt zu korsischen Nationalisten

Jacques M., Eigentümer der Bar «Le Constellation», lebte vor dem Brand am Neujahrstag zehn Jahre lang im Wallis. Es ist jedoch sehr schwierig, Menschen zu finden, die eine echte Beziehung zu ihm aufgebaut hätten. Seine Spuren führen bis zu den korsischen Nationalisten zurück.

Marie Parvex, Madeleine Rossi, Antoine Harari

Jacques M. ist ein geheimnisvoller Mann. Im Internet und in den sozialen Netzwerken tritt er nicht in Erscheinung oder versteckt sich hinter den Konten seiner öffentlichen Einrichtungen. Wenn er von Journalisten aus der Region Crans-Montana interviewt wird, posieren seine Angestellten für die Fotos. Das Foto seiner Hochzeit, auf dem er eine Sonnenbrille trägt, war die einzige Veröffentlichung auf einem überraschend leeren Facebook-Konto, das unter einem Pseudonym erstellt wurde.

Die Leute im Resort beschreiben ihn als «sympathisch», aber sehr «diskret». Alle bitten jedoch um Anonymität. Der Besitzer der Bar «Le Constellation», der über seine Anwälte kontaktiert wurde, wollte unsere Fragen nicht beantworten.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Jacques M. ist für die Einwohner von Crans-Montana eine Art Phantom. Selbst die Gastronomen kennen ihn kaum. Einer von ihnen lässt sich mit zorniger Stimme entgleiten:

«Ich habe ihn zweimal während Sitzungen gesehen, aber ehrlich gesagt hatte ich diesem Herrn nichts zu sagen.»

Um zu verstehen, wer dieser Mann ist, der heute wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung angeklagt ist, sind wir seinen Spuren vom Wallis bis nach Korsika gefolgt.

Den korsischen Nationalisten nahestehend

Nach unseren Informationen vor Ort und einer Quelle aus Justizkreisen wurde Jacques M. 1976 geboren und wuchs in Ghisonaccia auf, einem Dorf mit 4400 Einwohnern in Küstennähe im Osten Korsikas. In seiner Jugend soll Jacques M. Mitglied der nationalistischen Studentenvereinigung Ghjuventù Paolina gewesen sein, die mit der Universität von Corte verbunden ist. Diese Organisation feierte im November 2022 ihr 30-jähriges Bestehen.

Ihre militanten Aktivitäten bestehen hauptsächlich aus Demonstrationen, die manchmal in gewalttätige Zusammenstösse mit den Ordnungskräften ausarten. Zu ihren aktuellen Forderungen gehören laut einem Interview ihres Anführers Armand Occhioli aus dem Jahr 2022 für France 3 insbesondere «die Anerkennung des korsischen Volkes und die Freilassung politischer Gefangener».

Die Mutter von Jacques M. stammt aus einer Familie, die sich sehr für die korsische Nationalbewegung engagiert. Drei seiner Onkel mütterlicherseits sind in nationalistischen Organisationen aktiv. Einer seiner Onkel mütterlicherseits ist nach wie vor Bürgermeister einer kleinen Gemeinde. Er steht der nationalistischen Partei Corsica Libera nahe.

Ein weiterer Onkel mütterlicherseits war ein sehr engagierter Aktivist. Er starb 2005 und war Vorsitzender der Viehzüchter der korsischen Ostküstenebene und Mitglied der Cuncolta nazionalista, einer 1987 gegründeten und 1998 aufgelösten Partei. Diese Partei war das «legale» Schaufenster der FLNC, einer grossen nationalistischen Partei, die den bewaffneten Kampf befürwortete und in der François Santoni und Charles Pieri zentrale Figuren waren. Letzterer war einer der Gründer der berühmten Bande «La Brise de Mer».

Mehrere Betriebe auf Korsika

Bevor er nach Crans-Montana kam, wird Jacques M. im französischen Handelsregister als Betreiber einer sehr jungen und angesagten Nachtbar namens Lolla Palooza am Hafen von Bonifacio geführt. Das Geschäft wurde 2014 geschlossen, ebenso wie ein Unternehmen, das sich mit der Reinigung von Baustellen befasste und in derselben Stadt ansässig war. Warum hat er Korsika verlassen und diese beiden Unternehmen geschlossen, um nach Crans-Montana zu ziehen? Das bleibt ein Rätsel.

Noch früher, vor dem Lolla Palooza in Bonifacio, hatte Jacques M. ein Unternehmen in La Clusaz in der Haute-Savoie, das laut Angaben im Immobilienbereich tätig war. Wie mehrere französische Medien berichten, endete diese Zeit in der Haute-Savoie 2008 mit einer Verurteilung wegen Zuhälterei.

Diese Aktivitäten führten ihn nach Genf. Vor einem französischen Gericht gab er zu, drei Monate lang einen Massagesalon betrieben zu haben, was in der Schweiz legal ist. 2010 eröffnete er das Lolla Palooza und sein Reinigungsunternehmen für Baustellen. Drei Quellen beschrieben uns das Lolla Palooza als «Caboulot», also als Bar mit Prostituierten.

Ein sympathischer und fleissiger Geschäftsmann

Seit seiner Abreise aus Korsika weiss man nicht viel mehr. In Crans-Montana wie auch in Lens (VS) sind noch immer zahlreiche Journalisten auf den Strassen unterwegs, und die Einheimischen geben sich zurückhaltend. Und selbst wenn sie sich äussern, ist es sehr schwierig, Menschen zu finden, die Jacques M. wirklich kennen, selbst unter denen, die logische Gründe gehabt hätten, mit ihm in Kontakt zu stehen. Nach unseren Informationen soll er jedoch in der Gemeinde Lens wohnen, wahrscheinlich schon seit seiner Ankunft.

Eine Frau vertraut uns an:

Ich habe ihn kennengelernt, als er Ende 2025 seine Konzerttournee mit korsischer Mehrstimmigkeit (Anm. d. Red.: traditioneller, meist dreistimmiger A-cappella-Gesang für Männer) organisierte. Und ich habe mich mit ihm in seinem Restaurant Le Vieux-Chalet in Lens unterhalten, wo ich ab und zu hinging. Er war ein sehr angenehmer Mensch, ein äusserst gastfreundlicher und sympathischer Geschäftsmann.

Aber sie weiss nicht mehr. Weder woher er kommt, noch was er zuvor gemacht hat oder wer seine Freunde sind.

Ein Mann, der im selben Dorf wie Jacques M. lebt, äussert sich ähnlich. «Ich habe ihn in seinem Restaurant in Lens gesehen und bin manchmal im ‹Constellation› Kaffee trinken gegangen, weil es in der Nähe meiner Arbeit liegt. Er war ein netter Mann, aber ich kenne hier keine Freunde von ihm. Er hat sechs Tage die Woche gearbeitet, um seine Lokale selbst zu renovieren.» Er fügt hinzu:

«Das Einzige, was er mir persönlich erzählt hat, war, dass er lange Zeit in der Nachtclubszene Korsikas unterwegs war und diese Welt hinter sich lassen wollte.»

Eine willkommene Ankunft

Als Jacques M. 2015 nach Crans-Montana kam, um das «Le Constellation» zu übernehmen, befand sich der Ferienort in einer Phase des wirtschaftlichen Abschwungs. «Die Generation der lokalen Investoren, die den Ort aufgebaut hatten, kam an ihr Ende, und wir waren froh, neue Leute zu sehen, die bereit waren, ein öffentliches Lokal zu übernehmen», erzählt ein Einwohner von Crans-Montana. Zumal Clubs im Ort selten geworden waren. Das «Constellation» hatte damals Generationen von Wallisern zum Après-Ski empfangen, war aber seit einiger Zeit geschlossen gewesen. Mit Jacques M. war das Lokal fast jeden Tag im Jahr geöffnet.

Das Szenario ähnelt dem in Lens, als er 2023 ein Bistro im alten Dorf kauft. Zu diesem Zeitpunkt ist das Restaurant «eine Ruine», behauptet ein Mann. «Alte Lokale zu übernehmen und ihnen neues Leben einzuhauchen, wird in der Region eher positiv gesehen.» Er zögert und fügt dann hinzu:

«Ich habe beobachtet, dass er nicht viele lokale Unternehmer beschäftigt hat.»

Andere sind direkter: «Während der Bauarbeiten hatten die Autos korsische Kennzeichen.» Jacques M. verwandelt das Lokal in ein schickes Restaurant, in dem die Preise eher hoch sind und der Koch ... Korsiker ist, genau wie die meisten Weine.