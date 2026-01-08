«Das fand ich hart» – Publikum lässt Kandidaten bei 2000-Euro-Frage im Stich

Am dritten Tag der 3-Millionen-Euro-Woche bei «Wer wird Millionär?» gab es eine der wohl schwersten 2000-Euro-Fragen überhaupt. Später kam das Publikum dafür wieder einmal in den Genuss einer 500'000-Euro-Frage.

Da wurde der Kandidat sogar noch von Günther Jauch gewarnt! Aber er wollte nicht hören.

Am dritten Abend der 3-Millionen-Euro-Woche auf RTL durften die sogenannten «Klugscheisser» ran – Menschen, «die sich bei Freunden und Verwandten» mit ihrem Besserwissertum «sehr beliebt machen» (Jauch). Das Ziel: sich für das Finale am Freitag zu qualifizieren, mit der Chance auf drei Millionen Euro. Dazu müssten aber zunächst mindestens 16'000 Euro erspielt werden.

Auf dem Weg dazu war auch Constantin Wurch. Doch bei der 2000-Euro-Frage kommt er ins Stocken:

2000 Euro: Was kann laut Duden so viel wie «sehr gross» oder «absolut» bedeuten? A: hell B: dunkel C: laut D: leise Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 516 Personen teilgenommen

Er stehe auf dem Schlauch, so Wurch, der dann den Publikumsjoker bemüht. Das ist verständlich für Günther Jauch, der zu erkennen gibt, dass er die Antwort auch nicht wirklich weiss. Das Ergebnis aus dem Publikum: Über zwei Drittel glauben, Antwort C, also «laut» müsse richtig sein. Diese Mehrheit findet der Kandidat überzeugend, er will C einloggen.

Günther Jauch stand zunächst auch auf dem Schlauch. Bild: rtl

Hier scheint Günther Jauch ein Lichtlein aufzugehen. Er mahnt zur Vorsicht: «Mir würde das nicht reichen.» Und: «Ich würde noch einen Joker nehmen.» Während andere Kandidierende sich vom Moderator gerne mal verunsichern lassen, bleibt Wurch standhaft: «Es sind ja nur schlaue Leute hier.» Und «laut» sei auch seine Tendenz gewesen.

Was folgt, beweist, dass sich Schwarmintelligenz nicht immer formiert: Richtig wäre Antwort A gewesen, «hell». Als Beispiel: in heller Aufregung, oder: der helle Wahnsinn. «Da haben Sie in die Grütze gegriffen», meint Günther Jauch. Und: «Ich find' das hart.» Es gäbe dafür immerhin 24 Prozent Intelligenz-Bestien im Raum, welche die richtige Antwort kannten.

500'000-Euro-Frage zu schwer

Deutlich besser lief es am Mittwochabend für Carolin Schönknecht-Albinus. Die Kandidatin, die seit 25 Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr ist, spielt sich geschickt und viel wissend, also in bester Klugscheisser-Manier, durch die Frageleiter.

Daneben bringen sie ein gut eingesetzter Telefonjoker (bei der Geschichtsfrage) sowie ein perfekter Publikumsjoker – dessen Vater bei der Bundesbank arbeitet und neben ihm sitzt – bei der Euro-Münzen-Frage an die Tore zu 500'000 Euro: eine Rarität im «Wer wird Millionär?»-Universum. Dort ist für Schönknecht-Albinus aber dann Endstation, zu schwierig ist die Geografie-Frage.

Aber schauen wir doch mal, wie es um die Schwarm-Intelligenz der watson-User:innen steht:

500'000 Euro: Was gehört mancherorts zum Landschaftsbild? A: erfrorene Regenwälder B: überhitzte Gletscher C: verhungerte Berggipfel D: ertrunkene Flusstäler Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 235 Personen teilgenommen

(Die Antwort lassen wir für einmal offen. Sie wird bestimmt in den Kommentaren diskutiert. Oder?)

