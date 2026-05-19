Arnold Schwarzenegger bekam für diesen Film besonders viel Aufmerksamkeit. Bild: www.imago-images.de

Film-News

Action-Fortsetzung nach 42 Jahren: Arnold Schwarzenegger bestätigt Rückkehr für Kultrolle



Arnold Schwarzenegger wurde mit der «Terminator»-Reihe weltberühmt. Zwei Jahre vor dem ersten Part war es allerdings in einer anderen Produktion zu sehen, mit der er international bereits Aufsehen erlangte. Nun kehrt mit ihm «Conan der Barbar» zurück.

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «International»

Arnold Schwarzenegger zählt heute zu den erfolgreichsten Action-Stars. Allein seine Rolle in den «Terminator»-Filmen erlangten Kultstatus. Zwei Jahre zuvor erschien mit «Conan der Barbar» im Jahr 1982 eine andere Produktion, die ihm ebenfalls international Bekanntheit verlieh.

Hier spielte Schwarzenegger die titelgebende Figur. Auch in der Fortsetzung «Conan der Zerstörer», die 1984 erschien, war er noch einmal in der Rolle zu sehen. Die Action-Fantasy-Geschichte zeigt einen Krieger, der erlebt, wie sein Dorf und auch seine Eltern getötet werden.

Conan (Arnold Schwarzenegger) wird als Sklave weiterverkauft und nimmt an heftigen Gladiatorenkämpfen teil. Später übt er Rache aus. Nun bestätigt der Hollywoodstar nach 42 Jahren, dass er für eine Fortsetzung in seine ikonische Rolle zurückkehrt.

Arnold Schwarzenegger macht es als Conan noch mal

Das Branchenportal «Collider» berichtet jetzt, dass nach über 40 Jahren ein Comeback von Arnold Schwarzenegger als Conan endlich in Sicht sei. Bereits seit Längerem gibt es Spekulationen dazu, dass es mit dem heute 78-Jährigen eine Rückkehr zu seiner Kultrolle geben soll.

quelle: youtube/ Movie Predictor

Schwarzenegger habe inzwischen selbst bestätigt, dass die Dreharbeiten zu «King Conan», der lang erwarteten Fortsetzung von «Conan der Barbar» und «Conan der Zerstörer», voraussichtlich 2027 beginnen werden.

Jahrelang sei das Projekt entwickelt worden, «und immer wieder diskutiert», wird betont. Schwarzenegger habe zudem verraten, dass Christopher McQuarrie («Mission: Impossible») Regie führen werde.

Nach «Conan der Barbar» und «Conan der Zerstörer» kommt «King Conan»

Darüber hinaus wird er gegenüber dem Portal «TheArnoldFans» folgendermassen zitiert:

«Der Film hätte nach meinem ersten 'Conan'-Film nicht funktioniert, denn die Grundidee von König Conan ist, dass er seit 40 Jahren König ist, älter geworden ist und nicht mehr in der Form seiner Glanzzeit ist.»

Und weiter: «Er hat die Nase voll von seinem Amt und möchte etwas Neues anfangen. Schau dir Clint Eastwoods Film 'Erbarmungslos' an. Es wird ähnlich sein, aber mit aussergewöhnlichen Schlachten.»

Damit verdeutlicht Arnold Schwarzenegger, warum es nach den Originalfilmen zu keiner unmittelbaren Fortsetzung kommen konnte. Nun werden ihn die Fans nach Jahrzehnten in der Figur wiedersehen, die letztlich eine wichtige Entwicklung für den neuen Film durchleben musste.

2027 sollen die Dreharbeiten beginnen. Schwarzenegger schwärmt: «Nächstes Jahr drehen wir ‹King Conan›. Das ist jetzt also Realität und ich freue mich riesig darauf.»