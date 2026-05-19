Durchschnittlichbesuchten in der Saison 2025/26 die Spiele der. Zum achten Mal in Folge ist der BSC Young Boys der Zuschauerkrösus.Insgesamt wurden in der abgelaufenen Saison - der dritten seit der Aufstockung auf zwölf Teams - 2'811'465 Tickets verkauft. Das sind 3760 mehr als im Vorjahr und damit ein Rekord. Der Zuschauerschnitt liegt allerdings unter jenem der Rekordsaison 2022/23, als durchschnittlich 13'172 Fans die Spiele besuchten.Die meisten Zuschauer verzeichneten erneut die, obwohl ihr Schnitt zum vierten Mal in Folge gesunken ist. 27'532 Stadionbesucherinnen und -besucher kamen im Durchschnitt zu den Heimspielen der Berner. Das sind gut 1000 mehr als beim FC Basel mit 26'507. Am Ende der Rangliste steht der FC Lugano, dessen Heimspiele durchschnittlich von 3583 Fans besucht wurden. (abu/sda)