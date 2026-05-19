Jetzt ist es offiziell: Cristiano Ronaldo wird im Sommer zum sechsten Mal an einer Fussball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Der 41 Jahre alte Topstar steht im Aufgebot von Portugal wie Trainer Roberto Martinez an einer Pressekonferenz mitteilte.
Sofern sie von Verletzungen verschont bleiben, würden Ronaldo und auch Argentiniens Superstar Lionel Messi bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko die ersten Spieler mit dann sechs WM-Teilnahmen werden.
Portugal, der Europameister von 2016, geht klar favorisiert in die Gruppe K, in der mit Kolumbien am 28. Juni der stärkste Gegner wartet. Zudem treffen Ronaldo und Co. auf Usbekistan (23. Juni) und zum Auftakt am 17. Juni auf die Demokratische Republik Kongo. (riz/sda/dpa)
Sofern sie von Verletzungen verschont bleiben, würden Ronaldo und auch Argentiniens Superstar Lionel Messi bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko die ersten Spieler mit dann sechs WM-Teilnahmen werden.
Portugal, der Europameister von 2016, geht klar favorisiert in die Gruppe K, in der mit Kolumbien am 28. Juni der stärkste Gegner wartet. Zudem treffen Ronaldo und Co. auf Usbekistan (23. Juni) und zum Auftakt am 17. Juni auf die Demokratische Republik Kongo. (riz/sda/dpa)