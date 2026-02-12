Schauspieler James Van Der Beek: Er ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Bild: keystone

«Er war einer der Guten»: Hollywoodstars trauern um James Van Der Beek

Nach dem Tod von James Van Der Beek melden sich zahlreiche Weggefährten zu Wort. Sie erinnern an ihren Kollegen, der sie teils über Jahre begleitet hat.

Dinah Rachko / t-online

Hollywood nimmt Abschied von James David Van Der Beek. Der US-Schauspieler, der in den 1990er-Jahren mit der Teenieserie «Dawson's Creek» international bekannt wurde, ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Kimberly Brook bestätigte den Tod auf Instagram. Dort schrieb sie: «Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich eingeschlafen. Er ist seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Würde begegnet.» Kurz nach Bekanntwerden seines Todes äusserten sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen bestürzt.

Melissa Joan Hart hatte Anfang der 1990er die Hauptrolle in der Serie «Clarissa» gespielt, Van Der Beek verkörperte damals ihren Flirt Paulie. Nun nimmt die Schauspielerin auf Instagram Abschied von ihrem früheren Co-Star: «Ich bin untröstlich, dass James verstorben ist! Er war ein wirklich netter Kerl, ein grossartiger Vater, ein wunderbarer Schauspieler … Viel zu früh von uns gegangen.» Sie bezeichnet ihn zudem als ihren «ersten Filmkuss» und teilte Fotos, die sie beide am Set in jungen Jahren zeigen. Sie sehen alle Bilder, wenn Sie im folgenden Beitrag nach rechts klicken.

«Ein grosser Verlust»

Sarah Michelle Gellar meldet sich bei Instagram ebenfalls zu Wort: «Auch wenn James' Vermächtnis für immer weiterleben wird, ist dies nicht nur für deine Familie, sondern für die ganze Welt ein grosser Verlust. Fuck Cancer», schrieb sie unter die Todesmeldung auf seinem Account. In einer eigenen Instagram-Story ergänzte sie: «Ich bin zusammen mit James aufgewachsen. Er war einer der Guten.»

Krysten Ritter, mit der Van Der Beek in der Sitcom «Apartment 23» spielte, erinnert sich ebenfalls an ihren Kollegen. Sie schreibt auf Instagram: «Ein wunderschöner Mensch, innerlich wie äusserlich. Klug, witzig, einfühlsam, freundlich, talentiert und einfach pure Magie.» Zudem betonte sie: «Ich bin so dankbar für unsere Freundschaft.»

Krysten Ritter trauert um James Van Der Beek. Bild: IMAGO / FAMOUS

Stacy Keibler erinnert mit einem Foto, das Van Der Beck im Rollstuhl offenbar kurz vor seinem Tod zeigt, an den Schauspieler: «Diese letzten Tage mit dir zu verbringen war ein wahres Geschenk Gottes. Ich war noch nie so präsent in meinem Leben.» Sie führt fort: «Es ist ziemlich unglaublich, wie jemand so lange so hart kämpfen kann, so viel um die Welt reisen kann und irgendwie immer noch so gut aussehend dabei. Dieses Lächeln hat dich nie verlassen. [...] Ich werde dich bei mir tragen. Immer.»

Diagnose im Jahr 2024

Mit der Rolle des Dawson Leery in «Dawson's Creek» gelang Van Der Beek in den 1990er-Jahren der Durchbruch als Schauspieler. Zuvor hatte der in Cheshire im US-Bundesstaat Connecticut geborene Darsteller vor allem kleinere Rollen übernommen. Später folgten Auftritte in Filmen wie «Scary Movie» und «Die Regeln des Spiels» sowie in den Serie «CSI: Cyber», «How I Met Your Mother» und «Apartment 23». 2025 war er in der 13. Staffel der US-Version von «The Masked Singer» zu sehen und erreichte dort als «Griffin» den zehnten Platz. Es war sein letzter Fernsehauftritt.

Bereits Ende 2024 hatte Van Der Beek öffentlich gemacht, an Darmkrebs erkrankt zu sein. Trotz der schweren Diagnose zeigte er sich damals optimistisch. Im September 2025 hatte er seine geplante Teilnahme an einer «Dawson's Creek»-Reunion in New York aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Stattdessen vertrat ihn seine Ehefrau. Mit ihr und den gemeinsamen sechs Kindern lebte er auf einer Ranch in Texas.