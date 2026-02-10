Bad Bunny: Sein Auftritt bei dem sportlichen Event sorgte für Gesprächsstoff. Bild: keystone

Bad Bunny löscht alle Instagram-Beiträge nach Super-Bowl-Auftritt

Der puertoricanische Superstar hat alle Beiträge und sein Profilbild entfernt und entfolgte allen Accounts. Fans rätseln über die Gründe für den radikalen Schritt.

Plötzlich ist sein Instagram-Profil leer: Eigentlich hatte Musikstar Bad Bunny auf Instagram seinen über 50 Millionen Followern regelmässig Inhalte geliefert. Doch wer jetzt auf seinem Account vorbeischaut, wird enttäuscht: Er hat auf einmal alle Beträge gelöscht, auch sein Profilbild ist entfernt und er folgt keinen Nutzern mehr. Auf seinem Profil ist nur noch ein Link zu seiner Webseite zu finden.

Der radikale Schritt erfolgt kurz nach seinem viel diskutierten Auftritt beim Super Bowl. Während der Halbzeitshow hatte der 31-jährige Musiker, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heisst, mehrere politische Statements gesetzt und fast ausschliesslich auf Spanisch gesungen – was scharfe Kritik von Donald Trump hervorrief.

Fans spekulieren über Gründe

Der US-Präsident wütete auf der Plattform Truth Social über den Auftritt des beliebten Musikstars. Die Halbzeitshow sei «total schrecklich» gewesen. «Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt, und die Tänze sind widerlich, insbesondere für kleine Kinder, die in den gesamten USA und auf der ganzen Welt zuschauen. Diese ‹Show› ist einfach ein ‹Schlag ins Gesicht› unseres Landes, das jeden Tag neue Massstäbe und Rekorde setzt», so Donald Trump. Bad Bunny hatte bereits im Vorfeld Kritik an Trumps Politik geäussert – ein Verhalten, das eine Person schnell auf Trumps persönliche Feindesliste katapultieren kann.

In den sozialen Netzwerken sorgt Bad Bunnys plötzliche Löschaktion für Spekulationen. Was bedeutet dieser Schritt? Vielleicht steht eine grosse Ankündigung bevor, mutmassen Fans. Möglicherweise bringt Bad Bunny bald sein nächstes Album auf den Markt. Oder ist es eine Reaktion auf die Kontroverse, die er mit seinem Super-Bowl-Auftritt ausgelöst hat? Über die Gründe kann bislang nur spekuliert werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, auf Instagram zurückzieht. Anfang 2023 hatte er sein Profil vorübergehend auf privat umgestellt, nachdem er angekündigt hatte, eine Pause von der Öffentlichkeit zu nehmen. Erst kurz vor seinem Auftritt auf dem Coachella-Festival im April des Jahres meldete er sich damit zurück, viel mitteilen zu wollen.

